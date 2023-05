Chi ci sarà nel cast della prossima edizione di Amici 2023/2024? L'appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi riprenderà a metà settembre e, intanto, emergono già le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le novità della stagione.

Maria De Filippi, infatti, potrebbe assumere nel cast del suo show due allievi amatissimi dell'ultima edizione che si è da poco conclusa su Canale 5: trattasi di Mattia e Isobel.

I primi retroscena sul cast di Amici 23: il talent show da settembre in tv

Nel dettaglio, la nuova stagione di Amici 23 andrà in onda da metà settembre nella fascia del pomeriggio di Canale 5, dopodiché in primavera ci sarà spazio per l'inizio del serale, come sempre nella fascia di prime time.

Le indiscrezioni su quello che succederà nel corso della prossima stagione del talent show Mediaset non mancano e, stando alle ultimissime sul talent show, potrebbero esserci delle importanti novità legate al corpo docenti della scuola.

Arisa, ad esempio, sarebbe in bilico e potrebbe non tornare a vestire i panni di insegnante di canto in questa ventitreesima edizione del talent show.

Lorella Cuccarini e Arisa a rischio nel cast di Amici 2023/2024

In una recente intervista, la cantante ha ammesso che dovrà rivedere a breve la produzione del talent show per capire il "da farsi", pur precisando che il suo scopo sarebbe anche quello di poter fare altro e quindi dedicarsi ad altri progetti al di là di Amici.

A quanto pare, infatti, il sogno della cantante sarebbe quello di riuscire ad accedere di nuovo tra i Big del prossimo Festival di Sanremo, condotto per il quinto anno consecutivo da Amadeus.

In bilico anche la presenza della prof Lorella Cuccarini: a quanto pare, infatti, la Rai sarebbe disposta a riaverla di nuovo sulla rete ammiraglia, con uno show tutto suo.

Nel caso in cui la trattativa dovesse concretizzarsi per davvero, Lorella Cuccarini potrebbe dire addio definitivamente al cast del talent show di Maria De Filippi.

Mattia e Isobel potrebbero essere arruolati nel cast di Amici 2023/2024

In attesa di scoprire come si evolveranno le trattative, gli ultimi retroscena su Amici 23 riguardano anche il cast di professionisti che si metteranno all'opera nella prossima stagione.

A quanto pare, infatti, ci sarebbero delle ottime possibilità di rivedere in scena due volti che quest'anno hanno conquistato il gradimento del pubblico.

Trattasi dei ballerini Mattia (vincitore assoluto del programma) e Isobel, i quali potrebbero ritornare nella scuola di Maria De Filippi, ma questa volta come professionisti dello show serale, che come da tradizione andrà in onda durante la stagione primaverile 2024 su Canale 5.