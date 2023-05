Ripartono le riprese de Il Paradiso delle signore 8. La soap opera del pomeriggio di Rai 1 riapre ufficialmente i battenti dopo la fine delle riprese della settima stagione e dopo il gran finale trasmesso in televisione.

Questa mattina sono iniziate le riprese del nuovo capitolo, così come confermato e svelato da alcuni dei volti noti della soap opera, tra cui Pietro Masotti, l'attore che veste i panni del tenebroso Marcello Barbieri.

L'attore di Marcello torna sul set de Il Paradiso delle signore 8 per le nuove riprese

Nel dettaglio, questo lunedì 29 maggio è stato riaperto il set de Il Paradiso delle signore 8.

I vari protagonisti della soap opera pomeridiana di Rai 1 sono ritornati negli studi dove verranno girate le puntate di questo attesissimo nuovo capitolo che andrà in onda da settembre in poi in prima visione assoluta.

Tra gli attori che hanno confermato la presenza sul set della soap opera, spicca il nome del giovane Pietro Masotti, tra i volti più amati e apprezzati dal pubblico.

Un inizio riprese decisamente anomalo per l'attore che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato delle storie in cui svela di aver passato la notte in bianco prima di questo rientro sul set.

'Non è cominciato come speravo', l'attore di Marcello parla del ritorno sul set

"Ciao ragazzi, oggi primo giorno di set, che non è cominciato come speravo.

Non ho dormito, zero proprio", ha svelato l'attore che veste i panni del tenebroso Marcello, anche quest'anno al centro delle trame e degli intrighi de Il Paradiso delle Signore 8 per la sua storia d'amore con la contessa Adelaide.

"Però siamo qui, sempre sul pezzo: cinque scene e abiti pronti", ha aggiunto ancora Pietro Masotti che nonostante la notte in bianco prima dell'inizio delle riprese della soap, non demorde e si appresta comunque a portare a termine questa prima giornata di riprese.

Marcello e Adelaide al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Marcello, del resto, sarà ancora una volta uno dei volti indiscussi della soap opera del pomeriggio di Rai 1, complice la sua tormentata storia d'amore con la contessa Adelaide.

Dopo aver appreso la verità sul segreto della donna, Marcello ha scelto di mantenere il riserbo e non ha svelato a nessuno ciò che la donna ha fatto in Svizzera in quelle settimane in cui aveva fatto perdere misteriosamente le sue tracce.

La verità, però, potrebbe venire a galla nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in onda da settembre in poi e, a quel punto, non si esclude che Marcello possa essere stato "ingannato" a sua volta dalla contessa, la quale potrebbe non avergli detto tutta la verità su quanto è successo in quel periodo in cui si era allontanata da Milano.