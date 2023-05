Cosa succederà nella prossima stagione di Amici 2023/2024? Chi ci sarà nel cast dei professori del talent show di Maria De Filippi?

L'appuntamento con la seguitissima trasmissione Mediaset torna in onda da metà settembre in poi con la prima puntata della ventiduesima edizione del talent show.

Le sorprese non mancheranno e le indiscrezioni di queste settimane rivelano che potrebbe esserci l'addio di Arisa dalla giuria degli insegnanti di canto.

Arisa in bilico nel cast della nuova edizione di Amici 2023/24?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 2023/24 è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva Mediaset come sempre prima in daytime e successivamente nel prime time di Canale 5.

Tra i nomi in bilico per la prossima edizione del talent show, spicca quello di Arisa: la cantante, stando alle indiscrezioni, sarebbe intenzionata a mettere in stand-by la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi per tornare a concentrarsi sulla musica e sulla sua carriera.

L'obiettivo di Arisa, infatti, sarebbe quello di riuscire a strappare un "sì" ad Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo e provare così a calcare il palco dell'Ariston.

'La vita non può fermarsi lì', Arisa rompe il silenzio su Amici 2023/2024

Ma qual è la verità dei fatti? Come stanno davvero le cose? A rompere il silenzio, in queste ore, ci ha pensato la stessa Arisa in una nuova intervista, dove ha fatto un po' di chiarezza sul suo ritorno nella nuova edizione di Amici.

"Sto aspettando di parlare con loro. Perché bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora", ha dichiarato l'insegnante di canto della scuola più famosa d'Italia in merito a una possibile riconferma nel cast della prossima stagione del talent show.

"Adoro stare lì, però la vita non si può fermare lì", ha aggiunto ancora Arisa che, per il momento, non ha confermato il suo ritorno a settembre.

In merito al suo rapporto con Maria De Filippi, invece, Arisa ha ammesso di essere rimasta estasiata dalla sua enorme umanità.

Non solo Arisa, anche Raimondo Todaro verso l'uscita di scena da Amici 2023/24

Tuttavia, ad oggi, il nome di Arisa non è l'unico che viene data in via d'uscita dal cast della prossima edizione del talent show di Canale 5.

Un altro nome in bilico sarebbe quello di Raimondo Todaro, il prof di danza che dopo gli accesi scontri che ci sono stati quest'anno con Maria De Filippi, sarebbe a rischio nel cast di settembre.

Al suo posto, stando alle indiscrezioni che trapelano in rete in queste ore, potrebbe essere promosso Giuseppe Giofrè così come potrebbe esserci spazio per il ritorno della prof Veronica Peparini.