Domenica 14 maggio si è conclusa la 22esima edizione di Amici: il pubblico ha scelto Mattia Zenzola come vincitore assoluto del programma, "relegando" la favorita Angelina Mango al secondo posto. Soddisfazioni e riconoscimenti per tutti e 4 i finalisti di quest'anno, a partire da Isobel Kinnear che dovrà valutare ben tre proposte di lavoro in Italia e all'estero. Il latinista ha stracciato la concorrenza aggiudicandosi tutti i televoti della serata: la vittoria è arrivata grazie al 51,5% delle preferenze espresse dalla gente a casa.

Aggiornamenti sui numeri di Amici

Il vincitore che ha scelto il pubblico di Amici 22 non è lo stesso che avevano indicato dalle agenzie di scommesse nei giorni scorsi: per un'intera settimana, infatti, siti e riviste hanno fatto il nome di Angelina come quello del finalista favorito tra i quattro ancora in gara.

I tre televoti che sono stati aperti durante la nona ed ultima puntata del serale di quest'anno, però, hanno sorpreso perché si sono rivelati tutti a favore del ragazzo che poi ha alzato la coppa a fine serata.

Nel primo confronto che è stato proposto ai telespettatori, Isobel e Mattia si sono esibiti quatto volte e hanno regalato spettacolo. L'australiana ha anche vestito i panni di Evita Peron in una performance che l'ha vista anche cantare e recitare; il pugliese, invece, si è cimentato sia in passi a due di latinoamericano con Benedetta che in assoli di danza moderna.

Zenzola si è aggiudicato questa sfida con il 52,9% delle preferenze: la ballerina si è dovuta accontentare del 47,1% dei voti e del quarto posto nella classifica generale.

Il parere di chi guarda Amici

Per la categoria canto, invece, si sono sfidati Angelina e Wax: anche questo confronto è stato spettacolare e ha regalato al pubblico bellissime performance.

A staccare il pass per il faccia a faccia finale, però, è stata la figlia di Mango con il 68,5% dei voti: al cantante Matteo il terzo posto in classifica e il 31,5%.

La finalissima di Amici 22 è andata avanti con l'assegnazione di alcuni premi: i giornalisti hanno votato quasi all'unisono per Angelina (a lei il premio della critica e 50 mila euro), così come le radio.

Gli sponsor, invece, hanno consegnato altri riconoscimenti: ad Isobel il premio Tim dal valore di 30 mila euro, a Wax quello Oreo di 20 mila euro, e a tutti e 4 i finalisti Marlù ha offerto una borsa di studio di 7 mila euro.

Lo scontro per la vittoria, poi, si è basato su 5 esibizioni: Mattia ha danzato su diversi generi sia in coppia con Benedetta che da solo, Angelina ha interpretato due inediti contenuti nel suo ep in uscita il 19 maggio che delle cover.

Il parallelo con il passato di Amici

L'ultimo televoto di quest'edizione è stato chiuso da Maria De Filippi poco dopo la mezzanotte: circa mezz'ora dopo, è andato in onda il consueto rito per proclamare il vincitore della stagione.

Con il 51,5% dei voti, Mattia si è aggiudicato il primo posto e un montepremi di 150 mila euro: seconda Angelina che vincendo la categoria canto, si è aggiudicata anche altri 50 mila euro (oltre quelli del premio della critica).

Il percorso di Zenzola ricorda tanto quello di Andreas Muller un altro amatissimo vincitore del talent-show: Amici 16 vide trionfare Muller dopo un infortunio e due edizioni da allievo, esattamente quello che è successo al 19enne pugliese.

Tra i telespettatori c'è chi avrebbe preferito la figlia di Mango sul gradino più alto del podio, ma i voti che sono arrivati da casa si sono rivelati sempre a favore del ballerino di latinoamericano (anche se con scarti di percentuale non clamorosi).

A vincere è stato anche Raimondo Todaro, che negli ultimi due anni ha sempre puntato sul giovane talento e l'altra sera l'ha visto superare tutti, anche la favorita Angelina.