Mancano due giorni alla finale di Amici 22: domenica 14 maggio, infatti, il pubblico sceglierà il vincitore di un'altra edizione di grande successo del talent-show di Maria De Filippi. I fan sanno già che toccherà a loro a decidere chi rimarrà in gara e chi dovrà lasciarla nel corso della diretta, ma Amedeo Venza ha anticipato che dovrebbe tornare il meccanismo delle sfide a due: uno dei quattro finalisti dovrebbe indicare uno dei compagni col quale confrontarsi al televoto per proseguire nella competizione.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Che il vincitore di Amici 22 sarà scelto dal pubblico lo si sa da quasi una settimana, ovvero da quando gli addetti ai lavori hanno reso noto il regolamento della finale del 14 maggio.

Quello che ancora non è chiaro a chi guarda il talent-show, è come si svolgerà la gara, che sicuramente sarà basata su diverse manche tutte valutate dal televoto.

In una Stories che ha postato su Instagram oggi pomeriggio, Amedeo Venza ha svelato come dovrebbero andare le cose domenica prossima. Secondo l'influencer, infatti, la produzione avrebbe deciso di tornare alle origini, ovvero a quando gli allievi finalisti si confrontavano in sfide dirette che non prendevano in considerazione la loro categoria di appartenenza.

Gli anni scorsi, invece, i cantanti e i ballerini finalisti hanno gareggiato su binari paralleli che non si sono incontrati fino alla votazione per la scelta del vincitore assoluto del programma.

I rumor sul regolamento di Amici

"Mattia dovrebbe iniziare la catena di sfide della finalissima di Amici", ha fatto sapere Amedeo Venza il 12 maggio.

Stando a questa indiscrezione ancora tutta da confermare, i 4 allievi ancora in gara dovrebbero confrontarsi due alla volta in una serie di manche che avranno come giudice unico il pubblico a casa.

Il finalista che darà il via alla competizione (che secondo l'influencer pugliese sarà il latinista Zenzola), potrà indicare uno dei tre compagni con il quale si misurerà sia sul palco che al televoto. Il vincitore di questo primo faccia a faccia, poi, punterà il dito contro un altro talento e così via.

Questo meccanismo ha portato al trionfo tantissimi alunni molto amati come Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Irama, ma da qualche anno era stato messo da parte per prediligere le gare separate tra cantanti e ballerini.

Chi salirà sul podio di Amici 22

Visto che i daytime sono finiti (l'ultimo è andato in onda il 12 maggio e ha proposto la commozione di Angelina per la sorpresa che ha ricevuto ad Amici dai cari ma non il fidanzato), il meccanismo della finale si scoprirà all'inizio della diretta di domenica 14 maggio.

Qualora fosse confermata l'indiscrezione sulle sfide a due, c'è da capire come verrà scelto l'allievo che darà il via alla gara: potrebbe esserci un sorteggio tra i finalisti oppure l'esecuzione di un cavallo di battaglia ciascuno con votazione da parte della giuria esterna.

A giocarsi la vittoria, comunque, sono solo in quattro e gli scommettitori hanno le idee molto chiare su chi salirà sul gradino più alto del podio.

Angelina Mango è considerata la favoritissima (ovvero quella da battere), mentre Isobel e Mattia sembrano contendersi la medaglia d'argento.

Poche chance di trionfo, invece, le avrebbe Wax: il cantante ha molti fan ma non abbastanza per poter sperare di superare i compagni di squadra che per i bookmakers si contenderanno la coppa e il montepremi di 150 mila euro messo a disposizione dalla produzione.

Il miglior talento di Amici 22, comunque, lo sceglierà soltanto il pubblico: giudici, professori e giornalisti assegneranno solo premi e riconoscimenti.