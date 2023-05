Mancano solo due giorni alla finalissima di Amici 22: domenica 14 maggio, infatti, la scuola più famosa d'Italia chiuderà i battenti con la proclamazione del vincitore tra i 4 allievi ancora in gara. Gli scommettitori hanno le idee molto chiare su chi alzerà la coppa: Angelina è la favorita, Isobel e Mattia inseguono, mentre Wax sembra destinato alla medaglia di legno. A decidere il podio di quest'edizione del talent-show, sarà esclusivamente il pubblico attraverso il televoto.

Aggiornamenti sui verdetti di Amici

Mentre in casetta vengono mostrati i percorsi dei finalisti di Amici e Angelina ha emozionato Wax con dolci parole, fan e curiosi continuano a fare ipotesi su come finirà la ventiduesima edizione.

Pochi giorni fa è stato svelato il meccanismo dell'ultima puntata del serale: i 4 allievi in gara si confronteranno in diverse manche, tutte giudicate esclusivamente dal televoto. Per la prima volta dopo anni, dunque, sarà solo il pubblico a scegliere sia il vincitore che gli altri piazzamenti dei cantanti e dei ballerini nella classifica finale.

I telespettatori sembrano avere pochi dubbi su chi salirà sul gradino più alto del podio: Angelina Mango è la favorita di tutte le agenzie di scommesse, e lo è da quando ha debuttato nella scuola lo scorso autunno.

Nonostante abbia il fandom più numeroso, Mattia Zenzola non dovrebbe riuscire a superare la compagna di classe nelle varie votazioni che saranno aperte durante la diretta del 14 maggio.

Chi non trionferà ad Amici

Sempre secondo gli scommettitori, Isobel Kinnear dovrebbe classificarsi tra il secondo e il terzo posto ma non avrebbe molte chance di vittoria.

I pronostici, infine, danno per "sfavorito" Wax che sarebbe destinato a restare fuori dal podio della finale di Amici.

Ricapitolando, a vincere la ventiduesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi dovrebbe essere la cantante che Lorella Cuccarini ha supportato dallo scorso autunno, Angelina.

Visto che il regolamento di quest'anno prevede che tutto il potere decisionale sia nelle mani del pubblico, soltanto Mattia potrebbe "insidiare" la ragazza e ostacolare la sua corsa verso la conquista della coppa e del montepremi di 150 mila euro messo a disposizione dalla produzione.

Il ballerino o il cantante che vincerà la propria categoria di appartenenza, ma non l'intero programma, si aggiudicherà 50 mila euro.

Attesa per la prossima edizione di Amici

La 22esima edizione del talet-show non è ancora finita (mancano poco più di 48 ore all'unica diretta dell'anno), ma già si parla di quello che accadrà dopo l'estate.

Amici 23 si farà e la conferma è arrivata dai cartelli che preannunciano l'apertura dei casting per i cantanti e i ballerini che vorrebbero studiare nella scuola. Durante le vacanze, infatti, gli addetti ai lavori faranno le selezioni degli aspiranti allievi della classe 2023/2024, quelli che saranno presentati ufficialmente a metà settembre nella puntata d'esordio della nuova stagione.

Si vocifera che potrebbero esserci dei cambiamenti nel cast, soprattutto nella commissione interna: Arisa potrebbe lasciare la cattedra per dedicarsi esclusivamente alla musica e al sogno di tornare in gara al Festival di Sanremo, mentre Raimondo Todaro non rientrerebbe più nei piani della conduttrice e andrebbe verso una sostituzione.

Riconferma in arrivo, invece, per gli altri professori di quest'anno: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo hanno convinto come docenti di danza, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi come tutor di canto.

Per quanto riguarda le eventuali new entry, ancora non sono trapelate indiscrezioni.