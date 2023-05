Sembra incerta la riconferma di Arisa nel cast della prossima edizione di Amici. Intervistata dal settimanale Oggi il 25 maggio, l'artista ha fatto sapere che deve ancora incontrare la produzione prima di decidere se tornare in cattedra oppure no. La priorità della cantante potentina, però, è quella di fare concerti in giro quindi l'esperienza nel talent-show potrebbe interrompersi anche per questo motivo.

Aggiornamenti sull'insegnante di Amici

Continuano a trapelare indiscrezioni sul possibile addio al cast di Amici di Raimondo Todaro e Arisa: se il maestro di balli latinoamericani non si è ancora espresso sul suo futuro professionale, la collega sì e quello che ha detto non lascia presagire a nulla di buono.

Il 25 maggio, infatti, è stata pubblicata un'intervista della cantante che da poco è tornata con un nuovo singolo intitolato "Non vado via"; interpellata dai giornalisti sul suo ritorno nella scuola sempre nel ruolo di professoressa di canto, la potentina ha chiarito alcuni punti molto importanti.

"Ho voglia di cantare in tutto il mondo, è il più grande desiderio che ho. Vorrei cantare in italiano all'estero e approcciarmi a un altro tipo di pubblico", ha esordito la donna nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Chi potrebbe lasciare la cattedra di Amici

La priorità di Arisa, dunque, è la carriera e questo potrebbe non combaciare con il ruolo di insegnante della nuova edizione di Amici.

Essere professore della scuola più famosa d'Italia, infatti, significa stare a Roma almeno una volta a settimana per registrare la puntata (che sia essa del pomeridiano o del serale), senza contare gli incontri con gli allievi che possono avvenire in qualsiasi altro giorno.

Quando le è stato chiesto se a settembre figurerà ancora nella commissione interna del talent-show, dunque, la cantante ha risposto: "Sto aspettando di parlare con la produzione".

"Se mi vogliono ancora, dobbiamo trovare la maniera in cui io posso fare le mie cose, io devo poter fare musica", ha precisato l'artista quasi ponendo una condizione al suo ritorno nel cast del programma di Maria De Filippi.

Anche se le piace molto l'ambiente e l'atmosfera che si respira agli Elios, dunque, Arisa potrebbe non tornarvi: "Adoro stare lì, ma la mia vita non si può fermare".

Possibile via vai di docenti ad Amici

Arisa, dunque, potrebbe non essere riconfermata nel cast di Amici visto che intende riprendere in mano la propria carriera, esibendosi anche all'estero, e pare improbabile che riesca a farlo restando contemporaneamente professoressa della scuola.

Anche Raimondo Todaro, però, potrebbe lasciare il cast del talent-show, ma per ragioni differenti. Da settimane, infatti, si vocifera che la lite che il maestro ha avuto con Maria De Filippi in una puntata del serale (discussione mai andata in onda, perché tagliata in fase di montaggio), potrebbe favorire il suo addio alla commissione interna.

Alcuni siti, inoltre, sostengono che Milly Carlucci sarebbe pronta a riaccogliere il siciliano a Ballando con le Stelle dopo due anni.

L'influencer Amedeo Venza, invece, ha già fatto i nomi dei professionisti che potrebbero prendere il posto del docente di balli latinoamericani: in lizza per una cattedra di danza, infatti, ci sarebbero i coreografi Veronica Peparini e Kledi Kadiu, entrambi ex insegnanti del talent.

Informazioni certe, però, si avranno soltanto a metà settembre quando ricominceranno le registrazioni: la prima puntata dovrebbe essere trasmessa domenica 17.