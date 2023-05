Cambiamenti in arrivo nel corso della prossima stagione di Uomini e donne? Il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ritornerà in onda da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5, dopo un'ultima stagione trionfante dal punto di vista auditel.

Le sorprese non mancheranno e a svelare un po' di retroscena su quello che potrebbe accadere nella prossima stagione del talk show, è stato l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Il ritorno di Uomini e donne nella fascia del pomeriggio di Canale 5

Nel dettaglio, Maria De Filippi continuerà ad essere la protagonista indiscussa del pomeriggio di Canale 5 con la nuova edizione di Uomini e donne.

Una riconferma meritatissima per la trasmissione che, tutti i giorni, ha ottenuto una media di quasi tre milioni di appassionati, toccando punte di share che hanno raggiunto anche il 28%.

Da settembre, i nuovi tronisti si metteranno in gioco per cercare l'amore così come ci sarà spazio per le novità legate ai protagonisti del trono over.

Retroscena Uomini e donne settembre 2023: un tronista arriva dagli ex corteggiatori rifiutati?

Ma quali saranno le novità del programma? A parlarne è stato Lorenzo Pugnaloni, il quale ha svelato che la prossima stagione potrebbe seguire lo stesso schema dello scorso anno, per quanto riguarda la scelta dei tronisti.

Di conseguenza, Maria De Filippi potrebbe decidere di aprire la stagione con un tronista "reclutato" tra gli ex corteggiatori "non scelti" al termine della passata stagione, da affiancare poi a volti del tutto nuovi ed inediti che non si sono mai visti prima d'ora in trasmissione.

Un'altra novità potrebbe essere legata alla registrazione delle puntate: il connubio trono classico - trono over, infatti, potrebbe essere spezzato.

'Trono classico e over potrebbero essere separati', il retroscena su Uomini e donne

"Il pubblico si chiede se ora che la situazione Covid-19 si sia affievolita televisivamente parlando, i troni classico e over possano riprendere in maniera separata", ha svelato Lorenzo Pugnaloni sui social parlando della prossima edizione del talk show di Maria De Filippi.

"Al momento non ci sono conferme, ma è un'opzione che non si può escludere, si potrebbe ritornare alle origini", ha aggiunto ancora l'esperto della trasmissione di Canale 5.

Insomma, il talk show dei sentimenti potrebbe tornare allo schema iniziale, con la separazione delle puntate dedicate al trono classico e quelle incentrate sui partecipanti al trono senior, capitanato da Gemma Galgani.

Per scoprire se sarà davvero così, però, non resta altro che attendere le prime registrazioni della stagione previste da fine agosto in poi.