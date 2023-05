Le novità della programmazione Rai del prossimo maggio, riguarderanno l'appuntamento con Un passo dal cielo 7, la Serie TV che sta tenendo banco nel prime time del giovedì.

Novità anche in daytime, dove gli spettatori dovranno rinunciare alla messa in onda de Il Paradiso delle signore: la soap opera, infatti, sarà sospesa per la consueta pausa estiva.

Un passo dal cielo 7 chiude prima: cambio programmazione Rai maggio 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di maggio prevede una variazione legata alla messa in della fiction Un passo dal cielo 7 con Giusy Buscemi.

Le puntate di questa settima stagione, fino ad oggi, sono sempre andate in onda nel prime time del giovedì.

Con il finale, però, si assisterà ad una variazione di messa in onda, dato che le ultime due puntate cambieranno giorno di programmazione su Rai 1.

Gli spettatori e appassionati della serie tv con Giusy Buscemi, dovranno ricordarsi di collegarsi su Rai 1 domenica 7 e lunedì 8 maggio: sono queste le due serate scelte dai vertici della tv di Stato, per trasmettere il finale della settima serie in prima visione assoluta.

Il Paradiso delle signore sospeso in daytime: cambio programmazione Rai maggio

E poi ancora, con il mese di maggio, si arriverà anche alla sospensione de Il Paradiso delle Signore 7 nella fascia del daytime pomeridiano di Rai 1.

La seguitissima soap opera, in grado di appassionare una media di quasi due milioni di telespettatori, saluterà il suo pubblico il prossimo venerdì 5 maggio, con la messa in onda dell'ultima puntata di questa stagione in prima visione assoluta.

Di conseguenza, calerà il sipario sulle vicende dei vari protagonisti che popolano il grande magazzino milanese: dall'8 maggio in poi non ci sarà più spazio per la soap italiana e bisognerà attendere settembre per tornare a vederla in onda in prima visione assoluta, con le puntate inedite dell'ottava stagione.

Blanca posticipata e slitta: cambio programmazione Rai maggio 2023

Cambio programmazione anche per le repliche della fiction Blanca: in un primo momento, infatti, la messa in onda era prevista a partire dal 15 maggio in poi su Rai 1 ma, alla fine, si è scelto di posticipare di qualche settimana il ritorno della fiction con Maria Chiara Giannetta.

Le puntate in replica di Blanca, infatti, andranno in onda domenica 28 e lunedì 29 maggio, con le prime due puntate. A seguire, poi, dalla settimana successiva la fiction andrà in onda solo di lunedì sera e quindi dovrà vedersela contro L'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi.

Il ritorno del Giro d'Italia nella programmazione Rai del mese di maggio

Tra le novità della programmazione Rai del mese di maggio, va segnalato il ritorno del Giro d'Italia 2023, in programma anche quest'anno sulla seconda rete della tv di Stato.

L'appuntamento è fissato dal 6 maggio in poi nella fascia del pomeriggio: si partirà alle ore 14:00 e si andrà avanti fino alle 17:15 circa.

Di conseguenza, la messa in onda dell'evento ciclistico porterà ad uno stop anticipato per Ore 14 e Bella Mà: il talk show di Infante tornerà in onda al termine del Giro d'Italia e andrà avanti per tutto il mese di giugno mentre quello condotto da Pierluigi Diaco inizierà la lunga pausa estiva e tornerà direttamente a metà settembre.