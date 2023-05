Lo scorso giovedì 11 maggio, in un locale di Milano, si è svolta la festa di compleanno di Alfonso Signorini. Tanti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 presenti, non però Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi grandi assenti della serata.

Secondo alcuni rumors diffusi al riguardo dall'esperto di gossip Amedeo Venza, Edoardo non avrebbe ricevuto l'invito, cosa che avrebbe condotto anche la sua fidanzata a non presenziare.

Il possibile motivo dell'assenza di Donnamaria

Alla festa di compleanno di Signorini erano presenti moltissimi ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7, ma anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo.

Poco prima dell'evento, Antonella Fiordelisi ha confidato ai suoi follower che lei e il fidanzato non sarebbero andati alla festa.

A rivelare il possibile motivo dell'assenza della coppia ci ha pensato il blogger Venza: "I Donnalisi assenti alla festa di Signorini perché pare che lui (Donnamaria) non ha ricevuto l'invito e la fidanzata per solidarietà non ha voluto presenziare".

Ovviamente, si tratta solo di un gossip quindi è bene prendere la notizia con le pinze, poiché né Edoardo Donnamaria né Antonella Fiordelisi hanno confermato o smentito i motivi della loro assenza al party.

La versione di Antonella Fiordelisi

Su Instagram, Antonella Fiordelisi aveva spiegato ai suoi fan che lei ed Edoardo Donnamaria non sarebbero andati a Milano per il compleanno di Alfonso Signorini promettendo comunque di far visita al più presto al conduttore del GF Vip.

Dal messaggio di Fiordelisi non è apparso dunque nessun rancore nei confronti di Alfonso Signorini.

Tutti i presenti e gli assenti alla festa di Signorini

L'assenza di Edoardo Donnamaria alla festa di Alfonso Signorini non è stata l'unica a far rumore.

Tra i grandi assenti, ci sono stati anche George Ciupilan e Cristina Quaranta che pare stiano registrando un programma che verrà trasmesso prossimamente sulle reti Mediaset, Luca Onestini, Pamela Prati, Wilma Goich, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo, le sorelle Selassié e Daniele Dal Moro.

Tra gli ex "vipponi" che invece hanno partecipato alla festa del conduttore ci sono stati Oriana Marzoli, Elenoire Ferruzzi, Micol Incorvaia, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Antonino Spinalbese, Patrizia Rossetti, Andrea Maestrelli, Nikita Pelizon, Matteo Diamante, Milena Miconi e Luca Salatino. Inoltre c'erano anche i "Prelemi" (Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli), Valeria Marini, Giacomo Urtis, Ginevra Lamborghini, Alex Belli e Delia Duran.