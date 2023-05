Un evento doloroso colpirà gravemente la famiglia Yaman durante le puntate della terza stagione di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, Behice accoltellerà Hunkar colpendola mortalmente al cuore. Dopo diverse ore d'assenza, Hunkar verrà cercata da tutti. Non solo Demir si metterà sulle tracce della madre, ma anche Yilmaz e Fekeli si uniranno alle ricerche. Quando un lavorante degli Yaman ritroverà un foulard di Hunkar avvertirà subito Demir, che giunto sul posto vedrà il corpo della matrona senza vita.

Si assisterà a dei momenti drammatici, dove il dolore di Yaman sarà protagonista.

Behice uccide Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul ritrovamento del cadavere di Hunkar. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Fekeli chiederà alla matrona di diventare sua moglie. Hunkar accetterà la proposta di Fekeli e si sentirà in dovere di scrivere al figlio una lettera per spiegare i sentimenti che l'hanno sempre legata ad Ali Rahmet. All'indomani della proposta di matrimonio, Hunkar verrà contattata dal detective ingaggiato per indagare sul passato di Behice e farà delle scoperte sconcertanti.

Hunkar scoprirà che la perfida zia di Mujgan ha ucciso i suoi due mariti e con carte alla mano chiederà un appuntamento a Behice in un luogo appartato.

Una volta di fronte alla nemica, la matrona dimostrerà di avere dei documenti che la incastrano e la minaccerà di portarli alla polizia se non lascerà subito Adana. Behice sarà nervosa, e senza pensarci due volte estrarrà un coltello e pugnalerà Hunkar all'altezza del cuore, uccidendola. Poi l'assassina inscenerà un furto sottraendo i gioielli di Hunkar.

L'immenso dolore di Demir

Nel frattempo Demir troverà la lettera della madre e andrà da Fekeli sicuro di trovarla lì, ma anche Ali Rahmet affermerà di non averla vista tutto il giorno. Poco dopo si darà il via alle ricerche e a ritrovare Hunkar sarà proprio Demir, che disperato prenderà tra le sue braccia il corpo senza vita della madre per portarla alla tenuta sul suo letto.

La disperazione di Demir colpirà tutti, mentre Zuleyha, Saniye, Gaffur e tutti gli abitanti della vita non potranno trattenere le lacrime.

Grande il dolore di Fekeli, che si dispererà al pensiero di aver perso per sempre la donna che voleva sposare. Anche la nonnina Azize non accetterà la morte della figlia e in preda alla demenza senile la coprirà con una coperta pensando che Hunkar stia solo dormendo. Insomma il dolore sarà palpabile, ma poco dopo la disperazione lascerà spazio alla sete di vendetta, visto che Demir si dirà disposto a tutto per trovare chi ha ucciso la sua amata madre.