Cosa succederà a Irene nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 in onda da settembre in poi su Rai 1? Al centro delle trame della soap opera continueranno a esserci le vicende della giovane venere interpretata da Francesca Del Fa.

In una delle sue ultime interviste, l'attrice della soap ha scelto di rompere il silenzio svelando qualche primo spoiler su quello che poi gli spettatori avranno modo di vedere da settembre in poi su Rai 1.

Alfredo e Irene al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, tra i volti di punta della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore continuerà ad esserci la giovane Irene, protagonista di una travagliata storia d'amore con Alfredo.

I due, dopo un fidanzamento decisamente travagliato, sono stati protagonisti di una love story che ha emozionato i fan, fino ad arrivare alle settimane conclusive della soap, quando c'è stato il colpo di scena del tutto inaspettato.

Irene non ha voluto partecipare a una cena di famiglia a casa del suo fidanzato, rifiutandosi così di conoscere i genitori del ragazzo.

La reazione di Alfredo non è stata delle migliori: dopo aver scoperto che la sua ragazza ha inventato delle scuse per non partecipare all'evento, ha scelto di troncare la loro relazione.

L'attrice di Irene fa spoiler su Il Paradiso delle signore 8

Un duro colpo per Irene che, come se non bastasse, ha dovuto fare i conti con la presenza costante di Clara nella vita del suo fidanzato, la quale ha cominciato a essere sempre più presente.

Insomma, un colpo di scena inaspettato per i fan della soap che avevano sperato nel lieto fine per la coppia composta da Alfredo e Irene.

Ma cosa succederà adesso nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8? A rompere il silenzio è stata la protagonista della soap opera, in una intervista concessa per "Granelli La serie".

"Si, nella nuova stagione vediamo cosa succederà. È una storia molto travagliata, abbiamo visto quanto tempo c'è voluto per un bacio e il fidanzamento", ha dichiarato Francesca Del Fa parlando di questa storia d'amore.

'Qualcosa succederà, io lo so', rivela l'attrice di Irene de Il Paradiso delle signore

"Irene è una persona molto complicata, ma qualcosa succederà, io lo so", ha aggiunto ancora l'interprete di Irene che per il momento ha preferito non sbilanciarsi oltre più di tanto e non ha fornito ulteriori spoiler.

Insomma, bisognerà attendere l'inizio delle riprese di questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore per scoprire ulteriori dettagli e retroscena su questa love story tra Irene e Alfredo.