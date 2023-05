Il finale de Il Paradiso delle signore 7 ha scatenato un po' di polemiche tra i fan della soap opera e, in queste ore, anche una delle attrici ha ammesso di aver avuto dubbi sulle sceneggiature delle ultime puntate. Trattasi di Francesca Del Fa, l'interprete che veste i panni di Irene nella soap opera del pomeriggio, in grado di appassionare tutti i giorni una media di quasi due milioni di spettatori in daytime, con picchi che hanno sfiorato anche il 25% di share.

Polemiche sul finale de Il Paradiso delle signore: dure critiche su Alfredo e Irene

Nel dettaglio, le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 trasmesse a inizio maggio su Rai 1, hanno scatenato un po' di critiche tra gli affezionati spettatori.

In tanti hanno puntato il dito contro le scelte degli sceneggiatori per l'evolversi di alcune storie d'amore che sono nate nel corso di questa settima stagione. È questo il caso di Alfredo e Irene: dopo aver lottato a lungo per veder trionfare la loro storia d'amore, ecco che i due si sono ritrovati in profonda crisi, al punto che il giovane Perico ha scelto di chiudere la relazione con la venere del grande magazzino.

'Non abbiamo capito cosa è successo', la frecciatina dell'attrice di Irene de Il Paradiso delle signore

Un finale decisamente amaro per la coppia composta da Alfredo e Irene, che ha destabilizzato anche gli spettatori social della soap, i quali speravano nel lieto fine.

A parlare di questo finale della settima stagione ci ha pensato anche Francesca Del Fa.

In una recente intervista, l'interprete di Irene nel cast de Il Paradiso delle signore, ha ammesso di aver avuto qualche dubbio sui risvolti che si sono visti nel corso delle ultime puntate.

"Ultime puntate? Non abbiamo capito neanche noi cos'è successo", ha dichiarato l'attrice.

Irene e Alfredo al centro delle nuove puntate de Il Paradiso 8

Insomma, bisognerà attendere la prossima stagione della soap per capire come si evolverà la relazione tra Irene e Alfredo.

Da questo punto di vista, infatti, Francesca Del Fa ha ammesso che succederà qualcosa, ma per il momento non si è sbilanciata.

"Lei non ha avuto un passato facile: la madre è morta, ha un rapporto conflittuale con il padre", ha dichiarato l'attrice parlando del passato della sua Irene.

"Ha paura di innamorarsi. Lei sogna l'uomo ricco ma è una via di fuga per non aprirsi realmente. Per arrivare dove è arrivata ha dovuto faticare", ha aggiunto ancora Francesca Del Fa analizzando il personaggio di Irene.