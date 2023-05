L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 riprenderà stabilmente a settembre con la messa in onda delle nuove puntate in prima visione assoluta.

Le sorprese non mancheranno e, al centro delle trame, ci sarà in primis il rapporto tra Matilde e Tancredi: per i due coniugi, infatti, potrebbe arrivare il momento della resa dei conti finale con tanto di addio definitivo.

E, a tal proposito, non si esclude che la donna possa addirittura rendersi conto di provare un sentimento forte e intenso nei confronti di Vittorio Conti.

Matilde e Tancredi al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 continueranno ad essere incentrate sulle vicende di Matilde e Tancredi.

Per la coppia potrebbe arrivare la svolta definitiva, dato che la donna continuerà a cercare la verità sul drammatico incendio al mobilificio della sua famiglia, che ha spazzato via per sempre il suo sogno imprenditoriale e i sacrifici dei suoi genitori.

Un duro colpo per Matilde che, convinta del fatto che non sia ancora emersa tutta la verità in merito, deciderà di indagare per portare alla luce come stanno davvero le cose.

Matilde potrebbe scoprire le bugie di Tancredi nelle nuove puntate de Il Paradiso 8

Una situazione che si preannuncia travagliata, dato che dietro quel terribile incendio alla fabbrica si cela anche lo zampino di Tancredi, marito della donna, che ha sempre taciuto la verità.

L'uomo ha provato fino alla fine a convincere sua moglie a non indagare su quell'incendio e a mettersi l'anima in pace, ma tutta la verità potrebbe venire a galla nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8.

Il sospetto è che, grazie anche all'aiuto di Vittorio Conti, la donna possa finalmente rimettere insieme i pezzi di questo puzzle e scoprire così che suo marito l'ha sempre ingannata nel corso di questi anni.

Matilde e Vittorio insieme ne Il Paradiso delle signore 8?

Una scoperta che sarebbe un vero e proprio choc per la donna, la quale a quel punto potrebbe decidere di mettere la parola fine al suo matrimonio con Tancredi e voltare pagina in maniera definitiva.

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 potrebbero essere quelle della svolta finale per la donna che, a quel punto, potrebbe anche decidere di voltare pagina e cambiare vita con Vittorio.

Dopo aver scoperto l'inganno e il tradimento di Tancredi, ecco che Matilde potrebbe rimettere ordine nella sua vita e rendersi conto del fatto che Vittorio occupi un ruolo fondamentale nel suo cuore.

Tra i due, quindi, potrebbe trionfare l'amore e non si esclude che possano decidere di iniziare un nuovo percorso di vita assieme.