L'appuntamento con Il Paradiso delle signore è confermato nel corso della prossima stagione televisiva Rai 2023/2024.

La soap opera tornerà in onda da settembre nella fascia del primo pomeriggio con le puntate inedite che terranno compagnia al pubblico fino a metà maggio.

Le sorprese non mancheranno e al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende della giovane Gemma, pronta a diventare mamma per la prima volta.

Gemma partorisce suo figlio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda da metà settembre nella fascia del pomeriggio, rivelano che ci sarà spazio per il parto di Gemma.

La venere darà alla luce il suo primo figlio, frutto della passione con Marco Di Sant'Erasmo, che proprio nel corso del finale della settima stagione ha confessato il suo amore a Gemma.

Di conseguenza Marco e Gemma si ritroveranno a vivere una delle gioie più grandi della loro vita, dato che diventeranno genitori per la prima volta.

Sarà un maschio o una femmina? E quale sarà il nome scelto dai neo genitori?

Stefania non ritorna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni su Il Paradiso delle signore 8 rivelano che il ritorno di Stefania non è previsto nel corso della prima parte della nuova stagione.

L'ex fidanzata di Marco non prenderà parte agli episodi iniziali della soap in onda da settembre nella fascia del pomeriggio, ma potrebbe ritornare in scena "strada facendo".

Non si esclude che Stefania possa essere una delle protagoniste della seconda parte dell'ottava stagione della soap e in tal caso la sua presenza non deluderebbe le aspettative dei fan.

Umberto e Adelaide confermati nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Situazione diversa, invece, per quanto riguarda i personaggi di Umberto e Adelaide: entrambi torneranno nel cast dell'ottava stagione de Il Paradiso delle signore fin dalla prima puntata stagionale.

La conferma ufficiale è arrivata da Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, i due attori che prestano il volto rispettivamente al Commendatore Guarnieri e alla temutissima contessa.

Sui social, ringraziando gli spettatori per il grande supporto e l'affetto con il quale hanno seguito le puntate della stagione che si è appena conclusa, hanno entrambi dato appuntamento a settembre per le nuove puntate dell'ottava stagione, la cui messa in onda è confermata da settembre 2023.