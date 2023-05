Cosa accadrà nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8? Quali sono le novità e i colpi di scena che terranno banco nel corso della nuova stagione in onda da settembre in poi in prima visione assoluta?

Le prime anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità e sorprese, a partire dal ritorno stabile della contessa Adelaide nel cast della soap opera, fino ad arrivare all'uscita di scena di Agnese Amato e al parto di Gemma.

Agnese esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che ci sarà spazio per l'uscita di scena definitiva di Agnese Amato.

La donna confermerà la sua volontà di trasferirsi stabilmente a Londra e iniziare così un nuovo percorso di vita in quella città che sembra averla stregata e conquistata.

La sua uscita di scena non passerà inosservata tra i fan, i quali però sperano che nel corso dell'ottava stagione della soap opera possa esserci spazio comunque per delle brevi apparizioni legate alla donna.

In attesa di scoprire se ciò avverrà oppure no, al centro delle nuove puntate di questa ottava stagione della soap opera ci sarà spazio anche per le novità legate a Vittorio Conti.

Vittorio fa perdere le tracce: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Vittorio sparirà e farà perdere misteriosamente le sue tracce, di punto in bianco, nel finale della settima stagione e da quel momento in poi cambierà tutto.

Che fine ha fatto Vittorio? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che questo mistero terrà banco nel corso dei primi appuntamenti della prossima stagione, in programma da settembre in poi nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Resta da capire, quindi, che fine abbia fatto Conti e il motivo di questa sparizione nel nulla che, proprio come quella della contessa Adelaide, risulterà avvolta nel mistero.

Il parto di Gemma: anticipazioni Il Paradiso 8

E poi ancora, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che ci sarà spazio anche per l'evolversi della gravidanza di Gemma.

La giovane venere, infatti, si ritroverà alle prese con le fasi finali della sua gravidanza. Dopo aver confessato la verità a Marco, il vero padre del bambino che porta in grembo, ecco che Gemma si ritroverà ad affrontare il momento conclusivo della gravidanza, fino ad arrivare al parto.

La venere, quindi, diventerà mamma per la prima volta: una notizia che renderà felice nonna Veronica, particolarmente provata nel corso dell'ultimo periodo dalla situazione tesa che si è venuta a creare con il suo promesso sposo, Ezio Colombo.

L'arrivo del bebè riporterà un po' di armonia in casa Colombo-Zanatta oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa ottava stagione della soap in onda su Rai 1.