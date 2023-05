L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è confermato nella stagione televisiva Rai 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno per questo prodotto che, anno dopo anno, ha saputo conquistare e intercettare il gradimento di una fetta sempre più vasta di spettatori.

Anche nella prossima stagione ci saranno un po' di novità e al centro dell'attenzione ci saranno anche delle new entry.

Previsti diversi nuovi ingressi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che la macchina organizzativa della soap si rimetterà in moto a partire da questo mese.

Il 29 maggio è previsto il primo ciak dell'ottava stagione della serie di Rai 1, che anche quest'anno ha saputo conquistare il gradimento di quasi due milioni fissi di spettatori al giorno, toccando punte del 25%.

Tra le novità va segnalato l'arrivo di diverse new entry che andranno a rimpolpare il cast della soap opera.

Diversi volti nuovi entreranno all'interno delle dinamiche del grande magazzino milanese, e serviranno a rendere la trama ancora più intricata e ricca di colpi di scena per tutti gli appassionati.

In attesa di scoprire i volti dei nuovi ingressi che entreranno a far parte del cast di questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore, le anticipazioni sulle trame rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di un volto molto amato dal pubblico della soap.

Vittorio Conti non esce di scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Trattasi di Alessandro Tersigni, l'interprete di Vittorio Conti fin dalla prima stagione della serie, quando ancora veniva trasmessa nella fascia serale di Rai 1.

La settima stagione della soap si è conclusa con la sparizione misteriosa di Vittorio, che di punto in bianco ha fatto perdere le sue tracce dopo aver fatto una scoperta clamorosa sul conto di Tancredi.

Tutti gli appassionati de Il Paradiso delle signore possono stare tranquilli, perché Vittorio non uscirà di scena dal cast della soap: la sua presenza è confermata in questa ottava stagione, la cui messa in onda è prevista da settembre nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Sei sorelle fa flop al posto de Il Paradiso delle signore

Per tutta l'estate proseguirà l'appuntamento con Sei sorelle, la soap iberica che in queste settimane non è stata in grado di registrare gli stessi ascolti della soap italiana.

Con una media di un milione di spettatori al giorno, la soap spagnola ha "perso per strada" quasi un milione di spettatori, rispetto ai dati d'ascolto registrati da Il Paradiso delle signore in quella stessa fascia oraria.