Cresce l'attesa per la nuova puntata de L'Isola dei famosi 2023 che sarà trasmessa lunedì 22 maggio in prime time su Canale 5

Ilary Blasi sarà al timone di un nuovo appuntamento con il Reality Show, che in queste settimane di messa in onda ha registrato buoni ascolti.

I colpi di scena non mancheranno e al centro della prossima puntata ci sarà spazio in primis per l'arrivo in Honduras di Nikita Pelizon [VIDEO], vincitrice del Grande Fratello Vip.

Nikita del Grande Fratello Vip arriva in Honduras: anticipazioni L'Isola dei famosi del 22 maggio

Le anticipazioni sulla prossima puntata de L'Isola dei Famosi del 22 maggio rivelano che ci sarà spazio per una sorpresa speciale che avrà come protagonista Nikita.

La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip si metterà in gioco e raggiungerà le spiagge dell'Honduras per fare una sorpresa alla sua amica Helena, che nel corso delle ultime settimane ha dovuto fare i conti con gli attacchi di diversi naufraghi.

Tuttavia Nikita Pelizon non sarà l'unica sorpresa in programma nel corso della prossima puntata di lunedì 22 maggio.

Pamela Camassa a rischio eliminazione dal gioco: anticipazioni L'Isola dei famosi del 22 maggio

Le anticipazioni sul reality show di Canale 5 rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo in Honduras di Aldo Montano, anche lui in passato già concorrente al GF Vip.

Spazio poi al risultato del televoto di questa settimana che vede a rischio eliminazione tre dei naufraghi.

Helena, Pamela e Fabio sono i tre naufraghi a rischio uscita dal cast de L'Isola dei famosi 2023: il verdetto finale del pubblico sarà svelato da Ilary Blasi nel corso della diretta di lunedì 22 maggio, in onda dalle 21:40 circa subito dopo Striscia la notizia.

Una nuova puntata da non perdere per tutti gli appassionati de L'Isola dei famosi, che in queste settimane di programmazione su Canale 5 ha registrato una buona media di spettatori.

Buoni ascolti per l'appuntamento con l'Isola dei famosi in prime time

Complessivamente sono più di 2,6 milioni gli spettatori che tutte le settimane seguono con attenzione le vicende dei naufraghi protagonisti di questa edizione, che sta registrando punte di share del 24%.

Numeri positivi per l'Isola, che quest'anno chiuderà i battenti il prossimo lunedì 19 giugno con la messa in onda della finale, che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto che si aggiudicherà il montepremi finale di 100.000 euro.