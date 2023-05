Francesca Del Fa interpreta Irene Cipriani nella soap opera Il Paradiso delle signore. L'attrice è stata intervistata in questi giorni da Pierluigi Iorio del canale YouTube "Granelli-La serie" e ha parlato del suo imminente ritorno sul set della soap milanese, che avverrà tra circa due settimane. Nell'intervista Francesca Del Fa ha parlato della serie e della sua esperienza all'interno del cast, inoltre ha svelato qualche anticipazione sui prossimi sviluppi: "Giriamo per otto mesi, quindi tutta l'estate saremo impegnati con le riprese sul set".

Francesca Del Fa: 'Mi ricordo che all'inizio ero cattivissima'

Subito dopo la conclusione delle riprese della settima stagione de Il Paradiso delle signore, avvenuta a febbraio, Francesca Del Fa è partita per Los Angeles, dove ha studiato il metodo di recitazione americano e riguardo a ciò ha dichiarato: "Come attore, dopo otto mesi di questo lavoro così intenso, in qualche modo hai bisogno di ricrearti e quindi era da anni che volevo fare questa esperienza". Poi ha aggiunto: "Ho deciso di fare questa esperienza da sola, per cercare di crescere di più, ma in realtà le persone che ho incontrato sono state molto accoglienti e non mi hanno mai fatto sentire sola".

Parlando della stagione appena conclusa de Il Paradiso delle Signore, l'attrice ha confessato: "Ormai possiamo dirlo, sono la capo-commessa Irene Cipriani, ho raggiunto questo 'grado'.

Se pensiamo a come ero quando sono arrivata, mi ricordo che all'inizio ero cattivissima e poi pian piano sono cambiata. Quest'anno, però, ho trovato anche l'amore, quindi è proprio un'evoluzione. Ogni tanto faccio arrabbiare il pubblico" e ha aggiunto: "Ho qualche piccolo spoiler, che non posso dire". L'attrice toscana ha poi rivelato di essere molto allegra durante il lavoro: "Sul set canto sempre, faccio spettacoli, cerco sempre di tenere tutti allegri".

Del Fa: 'Non è che sono io Irene Cipriani, ma sto interpretando un personaggio'

Francesca Del Fa, ha parlato del suo personaggio all'interno della soap opera Il Paradiso delle signore e ha svelato di essere molto diversa nella realtà di tutti i giorni: "Non è che sono io Irene Cipriani, ma sto interpretando un personaggio. All'inizio incontravo persone per strada, che mi criticavano per la cattiveria di Irene, ma io sono totalmente diversa nella realtà, questo è il nostro mestiere".

Sempre durante l'intervista l'attrice ha raccontato di avere la passione per la recitazione ormai da tempo e ha dichiarato: "Fin da quando ero piccola, piccolissima, avevo questa voglia di esibirmi davanti a tutti, anche davanti ai miei parenti, ai miei genitori. Poi al liceo, ho iniziato a fare teatro. Il destino poi ha voluto che entrassi al Piccolo Teatro di Milano".

L'attrice ha poi raccontato di essersi innamorata di Roma nel 2016, dopo uno spettacolo e ha confessato: "Ho trovato quest'altra strada e purtroppo, momentaneamente, ho lasciato il teatro. Però sono nata da quello, l'emozione che ti dà il teatro è molto diversa da quella che ti dà la televisione. Il teatro è il mio primo amore".