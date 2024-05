Nella seconda stagione di Endless love si scopre che Galip effettua un test del Dna per scoprire se Asu è veramente sua figlia. Chiederà ai suoi uomini di fare irruzione nella casa della ragazza per rubare un capello dalla sua spazzola. Il risultato del test confermerà i suoi dubbi: è Asu la figlia che Müjgan ha messo alla luce circa 25 anni prima nella città di Zonguldak, periodo in cui aveva un flirt in corso con il signor Hakki.

L'infanzia difficile di Asu

La storia di Asu è abbastanza triste: è cresciuta insieme al signor Hakki a Zonguldak, perché da piccola è stata abbandonata dalla madre.

La donna in questione è Müjgan, la moglie di Galip. La donna andò per un viaggio proprio a Zonguldak, luogo in cui incontrò il signor Hakki. Tra i due ci fu subito complicità, ma la donna lì scoprì di essere incinta per la seconda volta.

Era incinta di Galip, ma non fu per niente facile far credere al marito che quel bambino fosse suo, per questo Müjgan decise di lasciare la bambina a Hakki, per non permettere al marito di farle del male.

Emir scopre che Asu è sua sorella

Asu cresce con la sete di vendetta e in questo lo zio Hakki l'aiuterà, fino a quando deciderà di far scoprire a Emir che la ragazza è sua sorella. Emir terrà la notizia per sé e non la svelerà nemmeno a sua padre, ma Galip inizierà a sospettare qualcosa.

Passerà un anno e Asu sarà ormai la promessa sposa di Kemal. La cosa metterà in guardia Galip: "Se tuo zio Hakki avesse immaginato che Kemal fosse un assassino, non ti avrebbe mai data in sposa a un uomo del genere - dirà Galip ad Asu - Se invece fossi io tuo padre le cose andrebbero diversamente". Sarà una frase che farà venire i brividi ad Asu, anche perché lei non vuole che Galip venga a sapere come stanno realmente le cose.

Galip e il risultato del test del Dna: scopre che Asu è veramente sua figlia

Galip sarà veramente all'oscuro della realtà dei fatti? Assolutamente no. Grazie a un flashback si scoprirà che ha incaricato uno dei suoi uomini a entrare furtivamente nella casa di Asu per rubare dalla spazzola della ragazza dei capelli. Gli sarebbero serviti come campione per effettuare il test del Dna.

Dopo diverso tempo arriverà il risultato: Asu è sua figlia, quella che lui invece credeva che la moglie avesse avuto dal suo amante. Proprio per questo motivo Galip ha anche provato a uccidere Müjgan. Prima l'ha costretta a buttarsi dall'ultimo piano della loro villa, ma quando lei si è tirata indietro lui l'ha spinta di sotto. La donna è rimasta paralizzata e si trova in coma vegetativo. Legalmente la donna risulta morta, perché Galip ha corrotto il procuratore e il medico legale per redigere un certificato di morte falso.