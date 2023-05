L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 promette colpi di scena e sorprese. Al centro dell'attenzione in questo ottavo capitolo della soap opera, ci saranno le vicende di Gemma e Marco, dato che i due dovranno affrontare il fatidico momento del parto e l'arrivo del loro primo figlio.

Ma, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa ottava stagione, potrebbe esserci spazio anche per una possibile resa dei conti con Stefania, ex fidanzata di Marco.

La gravidanza di Gemma al centro de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 si concluderà con la dichiarazione d'amore di Marco nei confronti di Gemma e con la confessione sulla gravidanza.

La venere, infatti, deciderà di uscire allo scoperto e confesserà a Marco di aspettare un figlio proprio da lui.

Una confessione spiazzante che spingerà Marco a prendersi le sue responsabilità e quindi a dover fare i conti con questa importante notizia che stravolgerà i suoi piani familiari e affettivi.

Stefania potrebbe vendicarsi ne Il Paradiso 8

Sta di fatto che, la notizia della gravidanza e l'arrivo di questo bebè, saranno al centro del nuovo capitolo de Il Paradiso delle signore.

Durante l'ottava stagione, infatti, ci sarà spazio per il parto di Gemma e di conseguenza i due giovani protagonisti della soap opera, potranno stringere tra le braccia il frutto del loro amore.

Tuttavia, non è escluso che nel corso dell'ottava stagione della soap, possa esserci spazio anche per un importante ritorno in scena.

Trattasi di Stefania Colombo, la quale potrebbe cogliere la palla al balzo per togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo aver appreso la notizia della gravidanza.

Stefania potrebbe affrontare Marco e Gemma ne Il Paradiso delle signore 8

Non si esclude, quindi, che Stefania possa tornare in città per vendicarsi di Gemma e Marco.

Del resto, la figlia di Gloria aveva dovuto fare i conti con i "giochi sporchi" messi in atto dalla sorellastra nei suoi confronti e verso la mamma.

Ecco perché Stefania potrebbe avere il dente avvelenato nel momento in cui scoprirà che Gemma ha avuto una notte di passione con Marco, quando ancora i due erano in crisi e non si erano lasciati in maniera definitiva.

La reazione di Stefania potrebbe non essere delle migliori anche nei confronti del suo ex fidanzato. Una resa dei conti potrebbe essere uno dei colpi di scena di questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore, già attesissima dai fan.

Per vederla in onda, però, bisognerà attendere il prossimo mese di settembre, quando riprenderà la consueta programmazione dopo la sosta estiva.