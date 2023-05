Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 su Rai 3 nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler di Un posto al sole, in merito alle puntate che andranno in onda giovedì 11 e venerdì 12 maggio, raccontano che Franco Boschi e Angela Poggi potrebbero non fare attenzione a uno step esistenziale e importante che attraverserà loro figlia Bianca. Alberto Palladini, intanto, parrà oltremodo intenzionato a cedere la propria casa a Clara Curcio, intanto Micaela Cirillo comprenderà che sarà il momento giusto per assumersi le proprie responsabilità.

Lara Martinelli, infine, approfitterà della momentanea assenza di Marina Giordano per presentarsi a Palazzo Palladini assieme al piccolo Tommaso, nella speranza di potersi riavvicinare a Roberto Ferri.

La piccola Bianca vivrà un momento fondamentale nella vita di ogni ragazza ma i suoi genitori potrebbero non accorgersene

Le anticipazioni della soap opera italiana ideata da Wayne Doyle, per ciò che riguarda gli episodi dell'11 e 12 maggio, evidenziano che Bianca vivrà uno step esistenziale particolarmente importante nella vita di ogni ragazza.

Peccato, però, che Angela e Franco, alle prese con momenti tensivi e altri più armoniosi, potrebbero non rendersi conto del delicato e significativo momento che vivrà loro figlia.

Alberto, invece, sembrerà più che mai determinato a cedere la casa di sua proprietà all'ex fidanzata Clara.

Micaela si renderà conto che è arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità

Le trame di Un posto al sole, per ciò che concerne le puntate che andranno in onda sulla terza rete Rai l'11 e il 12 maggio, riportano che Micaela, dopo le minacce di denuncia da parte di Alberto, si renderà conto che sarà giunto il momento di assumersi le proprie responsabilità legate alla clip girata al Caffè Vulcano.

Otello Testa, nel mentre, proseguirà nella sua smania di volersi rendere utile a ogni costo.

Lara si presenterà a casa di Roberto col piccolo Tommaso

Gli spoiler dello sceneggiato di Rai 3, riguardo gli episodi di giovedì 11 e venerdì 12 maggio, raccontano che Lara approfitterà dell'assenza momentanea di Marina per presentarsi a Palazzo Palladini col piccolo Tommaso al seguito.

Scelta che la dark lady percorrerà nella speranza di riavvicinarsi quanto più possibile a Roberto.

Se da un lato la tregua tra Angela e Franco parrà una chimera, dall'altro lato Bianca troverà conforto tra le braccia di nonna Giulia.

Filippo Sartori e Michele Saviani, in ultimo, s'incontreranno per discutere delle prossime tematiche da trattare in radio, coi due uomini che converranno che sarà il caso di parlare di temi più leggeri in futuro.