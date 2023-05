Cosa succederà nel corso dell'ultima puntata de Il Paradiso delle signore 7 in programma su Rai 1 il prossimo 5 maggio?

Le anticipazioni della soap opera pomeridiana rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gemma, la quale si lascerà andare alla confessione sulla gravidanza e ammetterà per la prima volta come stanno davvero le cose.

Occhi puntati anche su Vittorio che, nel finale di questa settima stagione, sarà protagonista di una scoperta clamorosa che lo metterà a durissima prova.

Marco e Gemma si confessano: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultime puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sull'ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che per Gemma e Marco arriverà il momento di uscire allo scoperto e quindi dar voce e libero sfogo a quelli che sono i loro reali sentimenti.

A prendere in mano le redini della situazione sarà il giovane Marco che, in questo finale della soap, deciderà di confessare alla venere come stanno davvero le cose e quali sono i sentimenti che prova nei suoi confronti.

Marco, in questo modo, finirà per dichiararsi alla sua ex fidanzata e ammetterà così di amarla ancora.

A quel punto, Gemma si renderà conto di non poter continuare a fingere sulla sua gravidanza: alla luce della dichiarazione d'amore di Marco, ecco che la venere confesserà a Marco che è proprio lui il padre del bambino che porta in grembo.

Marco spiazzato da Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultima puntata

Marco, quindi, si ritroverà spiazzato dalla notizia: diventerà padre.

E poi ancora, le anticipazioni sull'ultima puntata de Il Paradiso delle signore 7 in programma il prossimo venerdì pomeriggio in tv, rivelano che si parlerà anche delle novità legate alle vicende di Vittorio Conti.

L'uomo, infatti, si preparerà ad affrontare l'apertura della nuova Galleria Moda guidata da Umberto e Tancredi, ma farà i conti anche con una scoperta del tutto clamorosa che lo lascerà senza parole.

Vittorio fa perdere le sue tracce: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultime puntata

In questo finale della settima stagione, Vittorio scoprirà qualcosa di compromettente sul conto di Tancredi, al punto da ritrovarsi in fortissima crisi.

Sì, perché Vittorio non saprà se confessare o meno la verità alla diretta interessata, ossia Matilde: qualcosa di compromettente che riguarda suo marito e che potrebbe cambiare per sempre le sorti del loro matrimonio.

Sta di fatto che, alla fine, ci sarà l'ennesimo colpo di scena inaspettato: gli spoiler sulla puntata conclusiva di questa settima stagione, rivelano che Vittorio farà perdere le sue tracce e sparirà misteriosamente nei buio. Che fine ha fatto l'uomo e perché questa scelta così forte? Lo scopriremo nel corso dell'ottava stagione.