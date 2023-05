L'appuntamento con Uomini e donne prosegue nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni delle nuove puntate che presto arriveranno in tv, rivelano che ci sarà spazio per una svolta importante legata alle vicende di Armando Incarnato.

Il cavaliere si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche: questa volta, però, non per le segnalazioni o per le accuse di Aurora, bensì per una nuova frequentazione che gli permetterà di voltare pagina.

Spazio anche alle vicende di Roberta Di Padua: la dama del trono over, infatti, metterà in crisi la sua rivale Nicole.

Armando volta pagina: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questa edizione, rivelano che per Armando Incarnato arriverà il momento di dare una svolta al suo percorso in studio.

Da diverso tempo, infatti, il cavaliere non occupa la scena del programma con una sua nuova frequentazione, ma questa settimana le cose assumeranno una piega del tutto inaspettata.

Armando, infatti, si ritroverà al centro delle dinamiche del talk show pomeridiano di Maria De Filippi per la sua nuova frequentazione fuori dallo studio.

Il cavaliere deciderà di voltare pagina e darsi così una seconda chance assieme ad una nuova dama della trasmissione di Canale 5.

Nuova conoscenza per Armando: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Armando e la nuova dama usciranno insieme.

Il feeling verrà confermato da entrambi: Armando si sentirà coinvolto e preso da questa nuova dama che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Tuttavia, anche nel corso delle prossime puntate del talk show, non mancheranno i momenti di tensione per Armando: il cavaliere sarà coinvolto in una nuova lite con Gianni Sperti.

Nicole messa in crisi da Roberta: nuove anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le anticipazioni del talk show pomeridiano di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità su Nicole.

La tronista sta portando avanti il suo percorso in vista ormai della scelta finale che dovrebbe avvenire a breve. Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui la tronista scoprirà che dietro le quinte del programma Mediaset, c'è stato un colpo di scena del tutto inaspettato.

Sì, perché Roberta ha colto la palla al balzo per consolare Carlo: il ragazzo, dopo l'ennesima discussione con la tronista, si era sentito particolarmente solo e amareggiato.

Roberta ne ha approfittato per scambiare quattro chiacchiere con lui e, soprattutto, cimentarsi in un abbraccio super-caloroso, che ha mandato in crisi la tronista e le sue certezze, ad un passo ormai dalla scelta conclusiva.