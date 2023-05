Grace Ambrose, la giovane e brillante attrice che veste i panni di Stefania nel cast de Il Paradiso delle signore, si racconta in una nuova intervista.

La protagonista della soap opera pomeridiana di Rai 1, ha parlato del suo modo di fare l'attrice e in particolar modo di quella sensibilità che cerca di fa trasparire in tutti i personaggi che interpreta.

'Riesco a portare la mia sensibilità', la confessione dell'attrice di Stefania de Il paradiso delle signore

Nel dettaglio, Grace Ambrose è diventata uno dei volti di spicco della fiction italiana, grazie soprattutto al suo ruolo nel cast de Il Paradiso delle Signore, che le ha permesso di ottenere una grandissima popolarità e di diventare un volto amato dal pubblico di Rai 1.

"Penso di essere una persona particolarmente sensibile", ha svelato la giovane attrice in una recente intervista.

"Di conseguenza riesco a portare quella sensibilità nelle domande che mi faccio, nelle sensazioni che quel personaggio deve provare in quel momento", ha aggiunto ancora l'attrice di Stefania.

L'addio tra Marco e Stefania scuote i fan de Il Paradiso delle signore

Effettivamente, è stata proprio questa sensibilità che Grace ha messo nel personaggio di Stefania a renderla uno dei volti più amati dal pubblico in queste ultime stagioni de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1.

E, l'uscita di scena di Stefania dal finale della settima stagione, ha lasciato l'amaro in bocca ai numerosi spettatori e fan della soap opera.

In tantissimi, infatti, speravano di poter assistere ad un lieto fine tra Stefania e Marco, ma così non è stato, dato che i due hanno intrapreso due strade completamente differenti.

La loro storia d'amore è giunta al capolinea dopo che Stefania ha scoperto di provare ancora qualcosa per il suo ex, che ha avuto modo di rivedere in America e, a quel punto, la relazione con Marco ha iniziato a sgretolarsi, fino ad arrivare alla rottura definitiva.

I fan sperano di rivedere Stefania nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Come se non bastasse, nel finale della settima stagione, Marco ha scoperto di aspettare un figlio dalla sua ex Gemma: dopo una recente notte di passione vissuta insieme, la venere ha scoperto di essere rimasta incinta ed ha confessato tutto al giovane giornalista.

Insomma, la love story tra Marco e Stefania sembra essere naufragata definitivamente anche se, in vista delle nuove riprese de Il Paradiso delle signore 8, i fan continuano a sperare in un possibile colpo di scena.

In tanti si auspicano un ritorno di fiamma per la giovane coppia di fidanzati e, soprattutto, i fan di Grace Ambrose sperano di poterla rivedere di nuovo sul set della soap opera, per girare le puntate inedite della soap.