Scoppia la rivolta tra i fan social de Il Paradiso delle signore per il finale di questa settima stagione in onda con successo nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Mancano ormai pochissimi episodi al gran finale di questa settima stagione ma, sul web, sono tantissimi i fan che sembrano non aver gradito le scelte fatte dagli sceneggiatori per l'evoluzione di alcune storie.

Grande attesa per il finale de Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 volge ormai al termine: a pochi giorni dall'ultima puntata di questa stagione e dall'inizio della lunga pausa estiva che andrà avanti fino a metà settembre, sono tantissimi i fan che tracciano un bilancio su quello che sta accadendo in questo finale.

In tantissimi si dicono polemici per le scelte fatte dagli sceneggiatori e per l'evolversi delle storie di alcuni personaggi, che a quanto pare non convincerebbero fino in fondo.

In particolar modo, non è piaciuta ai fan l'uscita di scena della contessa Adelaide, ormai assente nel cast della soap opera pomeridiana di Rai 1 da un po' di puntate.

I fan de Il Paradiso delle signore sbottano per le puntate finali della soap

Non ha convinto neppure l'evolversi della situazione di Marco: il giovane di Sant'Erasmo, dopo la fine della sua brevissima relazione con Stefania, ha ripreso in mano le redini del rapporto con la sua ex Gemma.

Una scelta che ha scatenato accesissime polemiche tra i fan, molti dei quali sostengono che gli sceneggiatori abbiano rovinata la relazione tra Marco e Stefania.

"Dai, non ci credo che siano stati in grado di rovinare in questo modo il finale della settima stagione. Scelte assurde", ha sentenziato un fan puntando il dito contro gli sceneggiatori della seguitissima soap opera del pomeriggio, in grado di appassionare una media di quasi 1,7 milioni di fedelissimi al giorno.

'Scelte assurde, puntate ripetitive', i fan de Il Paradiso delle signore polemici

"Ma quanto ancora deve durare questa sceneggiata? Perché le puntate cominciano ad essere davvero ripetitive. Forse è il finale più brutto da quando va in onda la soap", ha sbottato un altro spettatore e fan de Il Paradiso delle signore su Twitter.

"Quest'anno sono state fatte delle scelte assurde: nemmeno nelle peggiori telenovelas brasiliane. Stanno rovinando uno dei prodotti più belli degli ultimi anni televisivi", ha scritto ancora qualcun altro sui social.

Insomma, le critiche non mancano e a questo punto resta da capire se gli sceneggiatori saranno in grado di farsi "perdonare" con l'ottava stagione de Il Paradiso delle signore, in programma da metà settembre 2023 sempre nei pomeriggi di Rai 1.