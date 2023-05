Durante la terza puntata del L'Isola dei Famosi, in onda martedì 2 maggio, Cristina Scuccia ha avuto modo di rispondere ad alcune domande di Vladimir Luxuria, riguardanti la possibilità di poter concedere a prete e suore di avere una famiglia. L'ex suora di è detta contraria a questa possibilità.

Le dichiarazioni di Cristina Scuccia

Cristina Scuccia si trova ad affrontare un'esperienza nuova nella vita: dopo aver deciso di abbandonare la vita consacrata, si è messa in gioco a L'isola dei famosi. Nel corso della terza puntata del reality, Ilary Blasi ha mandato in onda un video riguardante alcune domande sull'amore rivolte dal duo Noise e Mazzoli all'ex suora, in cui le chiedevano se sentiva l'esigenza di avere un partner al proprio fianco.

Anche Luxuria ha voluto chiedere alla naufraga: cosa ne pensasse dell'apertura di Papa Francesco sulla possibilità che preti possano avere una famiglia. Scuccia ha confidato di non trovarsi d'accordo sulla faccenda: "Non lo so, non sono troppo d'accordo. Se tu doni la vita completamente, quella non è una rinuncia, ma un dono. Se sei suora e ti innamori devi togliere il velo".

Secondo lei prendere i voti non concilia con il fatto di avere una famiglia propria, perché potrebbe diventare complesso prendersi cura di un'intera comunità.

Scuccia: 'Qui all'isola c'è qualcuno che mi potrebbe piacere? No'

Ilary Blasi ha cercato di indagare sulla vita sentimentale di Cristina Scuccia e le ha chiesto se in Honduras ha trovato una persona che vorrebbe al suo fianco come compagno o compagna di vita.

La naufraga ha risposto di "no", ma ha ammesso di avere sottovalutato il reality show in quanto non pensava che fosse così duro anche dal punto di vista psicologico: "Qui i vuoti che hai dentro si amplificano". Scuccia ha confidato di approfittare dei pochi momenti di riposo di meditare su come sarà la sua vita un domani: "Ci penso all'amore e ci credo".

Paolo Noise e Marco Mazzoli a Cristina: 'Ti piacciono gli uomini o le donne?'

In settimana il duo Noise e Mazzoli ha indagato in merito all'orientamento sessuale di Cristina Scuccia. "Ti piacciono gli uomini o le donne?", le hanno chiesto il duo si Radio 105, cercando di scoprire se sente l'esigenza di avere una persona al suo fianco.

Ha spiegato di non sentirsi "un animale" che per forza deve dare retta al proprio istinto e Cristina non sente la necessità di avere una persona al suo fianco. In merito al suo orientamento Cristina ha affermato: "So di essere una persona capace di amare più persone".