Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 rivelano che nel corso della prossima stagione ci sarà spazio per un bel po' di novità e colpi di scena che non passeranno inosservati.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende dei volti storici della soap opera pomeridiana di Rai 1 ma, al tempo stesso, ci sarà spazio anche per delle new entry che non deluderanno affatto le aspettative dei tantissimi fan.

Previste diverse new entry nel cast de Il Paradiso delle signore 8: da settembre 2023 su Rai 1

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul futuro de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che gli sceneggiatori punteranno su alcune new entry che varcheranno la soglia del grande magazzino milanese, pronte a portare un po' di scompiglio tra i volti storici della soap.

Sebbene al momento non si conoscono ancora i nomi ufficiali degli attori che entreranno a far parte del cast della soap opera da questa ottava stagione, le new entry si preannunciano particolarmente scoppiettanti.

Tra i volti storici della soap, invece, spicca quello della contessa Adelaide, interpretata ancora una volta dalla bravissima Vanessa Gravina.

Adelaide al centro delle trame con il suo segreto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Adelaide continuerà ad essere al centro delle trame dell'ottava stagione e, questa volta, riuscirà a tenere banco in primis con quel suo segreto che non passerà inosservato.

C'è qualcosa che la contessa non ha detto esplicitamente, legata forse al suo passato e nel corso di questa nuova stagione della soap, per lei sarà il momento della resa dei conti finale.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che tutte le bugie verranno finalmente a galla: questo segreto terrà dunque banco nelle trame della soap opera in programma nuovamente da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio.

Gloria potrebbe ritornare nel cast de Il Paradiso delle signore 8

Tuttavia, nel cast di questa ottava stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, potrebbe esserci spazio anche per il ritorno di un volto amatissimo dalla soap.

Trattasi di Gloria, mamma di Stefania ed ex compagna di Ezio Colombo: sul finire della settima stagione, la donna aveva lasciato Il Paradiso delle signore per recarsi in America e intraprendere un nuovo percorso di vita, ma il suo potrebbe non essere stato un addio definitivo.

In queste nuove puntate che andranno a comporre l'ottava stagione della soap, ecco che Gloria potrebbe rimettere piede in città e destabilizzare ancora una volta il padre di sua figlia Stefania che, nel frattempo, ha scoperto tutta la verità sui ricatti di Veronica nei confronti della donna.