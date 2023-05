Tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame dello sceneggiato prodotto in Turchia svelano che Ali Rahmet Fekeli deciderà di compiere un importante gesto per rendere omaggio alla memoria di Hunkar Yaman, uccisa tragicamente per mano di Behice.

Terra amara, anticipazioni: Hunkar viene uccisa da Behice

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Ali Rahmet renderà omaggio a Hunkar (Vahide Percin).

Tutto questo avverrà perché la matrona verrà uccisa con due pugnalate da Behice, che deciderà di porre fine alla sua vita per impedirle di denunciarla per l'omicidio dei suoi due mariti. Demir rimarrà sconvolto dalla morte della madre, tanto da voler cercare di affidare a ogni costo il colpevole alla giustizia. Anche Ali Rahmet sarà deciso a rintracciare l'assassino della sua amata, che aveva chiesto in sposa la sera prima dell'omicidio. Pertanto Fekeli (Kerem Alışık) deciderà di compiere un importante gesto per ricordare Hunkar.

Ali Rahmet fa realizzare un ritratto per omaggiare la sua amata

Nelle puntate turche di Terra amara, in programma prossimamente in tv, Ali Rahmet sprofondato nel dolore chiederà a un suo amico pittore di realizzare un ritratto di Hunkar, affinché possa metterlo nella camera destinata alla loro vita in comune.

Un gesto importante che colpirà sia Fikret che Yilmaz (Uğur Güneş): non è da tutti amare una donna per ben 40 anni e in più con tutti gli ostacoli affrontati. Pertanto i due osserveranno il massimo silenzio quando Fekeli appenderà il ritratto della sua amata nella camera da letto in cui avevo deciso di abitare dopo le nozze.

Le indagini sull'omicidio della signora Yaman sono a un punto morto

Quando verrà scoperto il colpevole della morte di Hunkar? Le indagini degli investigatori sembreranno a un punto morto, visto che non ci sarà alcuna pista da seguire per chiudere il caso. L'unico che potrebbe aiutare alla risoluzione del mistero sarà Gaffur (Bulent Polant), il quale capirà che è stata Behice a uccidere la signora Yaman.

Purtroppo l'ex capomastro non potrà rivelare la verità a causa delle minacce di Behice: se il marito di Saniye (Selin Yeninci) oserà spifferare alla polizia ciò che lei ha combinato, lei potrebbe confessare che è stato proprio lui a uccidere Hatip.