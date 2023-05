Il Paradiso delle Signore è una delle soap più amate dal pubblico a casa. Difatti è giunta alla quota non certo trascurabile di sette stagioni. La settima stagione è da poco giunta al termine con un finale di stagione ricco di colpi di scena. Tuttavia diverse storyline sono rimaste in sospeso, in vista dell'ottava stagione che avrà inizio nel mese di settembre 2023. Nel finale di stagione, andato in onda il 5 maggio, si è appresa una novità riguardo la giovane Brancia. La ragazza si è sposata con Ferdinando, anche se non sembra affatto felice della scelta compiuta.

Anche Marcello è venuto a conoscenza di questa novità, ma a differenza della sua ex potrebbe ben presto voltare pagina.

Il Paradiso 7: la giovane Brancia è convolata a nozze

Dunque anche se non è stato mostrato ai telespettatori, Ludovica e Ferdinando si sono ufficialmente uniti in matrimonio. I due d'ora in poi saranno legati per sempre. Nel corso dell'ultima puntata della settima stagione la coppia ha annunciato di essersi sposata in gran segreto. Un matrimonio in solitudine, lontano dai riflettori, celebrato sull'isola d'Ischia. A voler affrettare le cose è stato, difatti, Torrebruna, ansioso di legare a sè per sempre Ludovica. Quest'ultima, del resto, non sembrava avere così tanta fretta di unirsi in matrimonio con Ferdinando.

Tuttavia considerando il passato fra la giovane Brancia e Barbieri non ci sarebbe da stupirsi delle incertezze della ragazza. Marcello e Ludovica si sono amati molti e i grandi amori fanno sempre molta fatica a finire definitivamente. Ma Ludovica sarà davvero felice al fianco di Ferdinando?

Il Paradiso 8: Torrebruna potrebbe non rendere felice sua moglie

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore è ormai giunta al termine. I nuovi episodi pomeridiani della soap torneranno a partire da settembre. Pertanto la storia fra Ferdinando e Ludovica potrebbe avere un seguito. Dunque la giovane Brancia ha sposato il suo ricco fidanzato, anche se quest'ultimo ha forzato non poco le cose.

La ragazza, infatti, nel corso delle ultime puntate della settima stagione si era notevolmente avvicinata al suo ex. Fra i due sembrava esserci ancora qualcosa di importante. Tuttavia l'improvvisa partenza di Barbieri per Ginevra per andare alla ricerca della contessa ha acceso non pochi dubbi nella ragazza. Spinta da Flora, Ludovica ha scelto di convolare a nozze con Torrebruna. Il loro rapporto, tuttavia, potrebbe ben presto avere delle crepe. Brancia, infatti, non ha avuto un vero e proprio chiarimento con il suo ex e questo potrebbe portarla ad avere non pochi sensi di colpa. Ferdinando ama sinceramente Ludovica e farà di tutto per renderla felice, ma l'amore di una sola persona non basta. Pertanto ben presto la giovane Brancia potrebbe pentirsi di aver sposato un uomo che non ama e forse non amerà mai.