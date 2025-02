Endless Love si concluderà con l’ultima puntata in onda martedì 4 febbraio in prima serata su Canale 5. La serie turca non avrà una terza stagione e terminerà definitivamente con l'addio di Kemal ed Emir e Nihan resterà da sola con sua figlia Deniz. Ad alimentare false speranze nei fan sono alcune fake news e video che ipotizzano il ritorno di Kemal, senza memoria, dopo l'esplosione. Tuttavia, ciò non accadrà. A sostituire Endless Love, nella fascia pomeridiana di Canale 5, sarà Tradimento.

Il tragico finale di Endless Love

I fan di Endless Love dovranno salutare la loro serie del cuore martedì 4 febbraio.

Non ci sarà un finale diverso per le vite di Kemal ed Emir, che termineranno con un'esplosione. Nihan dovrà dire addio per sempre a Kemal, ma il suo ricordo accompagnerà la sua vita accanto alla piccola Deniz. Emir perderà la vita nella trappola che tenderà al suo nemico Kemal, rimanendo coinvolto nell'esplosione della mina. Nihan dovrà ripartire da zero senza il suo amore di sempre, ma sarà finalmente libera dall'ossessione di Emir. La puntata finale della serie è andata in onda in Turchia il 21 giugno del 2017 e questo dovrebbe bastare a escludere una terza stagione. Tuttavia, le fake news hanno cavalcato la grande passione dei fan italiani con video costruiti appositamente per far credere in un ritorno di Kemal.

Nei gruppi dedicati alla serie turca, i commenti dei fan che sperano in una terza stagione sono molti.

Le finte teorie sul ritorno di Kemal senza memoria

Secondo i video che circolano, Kemal non sarebbe morto nell'esplosione e dovrebbe tornare dopo anni, ma senza memoria. "Kemal non è morto, ha solo perso la memoria", si legge in alcuni video che circolano sul web, ma si tratta di una fake news.

Emir e il suo nemico non avranno scampo e non è possibile immaginare una salvezza dopo l'esplosione delle mine sotto i loro piedi. Inoltre, Endless Love non è la prima serie turca andata in onda in Italia con un finale tragico. Anche Terra amara ha visto l'addio dei principali protagonisti, a partire dall'amata Hunkar (interpretata da Vahide Percin, attualmente in onda con Tradimento).

La protagonista femminile, Zuleyha, ha dovuto seppellire i tre amori della sua vita e alla fine è rimasta da sola con i suoi figli. Nihan, invece, ha amato solo Kemal, ma è rimasta ugualmente da sola con la sua bambina.

Tradimento è la nuova soap su cui punta Mediaset

Al posto di Endless Love, a partire da mercoledì 5 febbraio, andrà in onda Tradimento, che passerà anche in daytime. Le vicende di Guzide e della famiglia Yenersoy stanno già appassionando il pubblico italiano, che ha imparato a conoscere i protagonisti nella prima serata della domenica di Canale 5.