Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap opera pomeridiana di Rai 1. Le anticipazioni svelano che nel corso di quest'ultima settimana di programmazione della settima stagione, da martedì 2 a venerdì 5 maggio, ci saranno diverse novità. In primis ci sarà spazio per il personaggio di Marcello, il quale si recherà in Svizzera per cercare Adelaide.

Il Paradiso, spoiler sino al 5/5: Ferdinando vuole allontanare Ludovica da Marcello

Nel corso delle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda sino al 5 maggio ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali della giovane Ludovica Brancia.

Quest'ultima, dopo essersi riavvicinata al suo ex, sembrerà nutrire dei dubbi riguardo il suo rapporto con Ferdinando.

L'uomo, pertanto, non mancherà di notare la vicinanza fra la sua fidanzata e Barbieri. La sua gelosia gli farà comprendere che non vuole perderla e per questo motivo deciderà di agire prontamente. Per dare un taglio netto al rapporto fra Ludovica e Barbieri, quindi Torrebruna proporrà alla fidanzata di anticipare le nozze.

Episodi fino al 5 maggio: Marcello ritrova Adelaide

Stando alle anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda fino a venerdì 5 maggio, si assisterà ad un importante novità. Il giovane Barbieri, infatti, determinato a scoprire dove si trovi Adelaide si recherà in Svizzera.

Il ragazzo riuscirà a ritrovarla ed apprenderà un segreto che riguarda proprio la contessa.

Tuttavia gli spoiler a riguardo sono criptici e non rivelano di cosa possa trattarsi nello specifico. Sta di fatto che Marcello sarà il depositario dei segreti della contessa e per ora non ne parlerà con nessuno.

Puntate dal 2 al 5 maggio: Barbieri paga le cambiali della caffetteria

Gli spoiler delle puntate de Il Paradiso che andranno in onda sino al 5 maggio, preannunciano che Marcello, una volta tornato a Milano, farà un gesto molto importante. Infatti deciderà di pagare tutte le cambiali della caffetteria, rendendo più sereno il futuro del locale e del suo migliore amico: Salvatore sarà molto felice di questa novità, tanto da decidere di invitare Elvira ad uscire.

Armando, invece, non sembrerà convinto della proposta di Agnese di trasferirsi a Londra. Tuttavia le anticipazioni svelano che Ferraris prenderà una decisione importante riguardo al suo futuro, ma non è ancora noto se il magazziniere sceglierà di andare a vivere nella capitale inglese o meno.