Nel corso della diretta de L'Isola dei Famosi in Honduras è sbarcato un nuovo naufrago. Si tratta del modello Gian Maria Sainato. Già protagonista in passato del reality Riccanza, farà coppia con Pamela Camassa: ha preso il posto di Claudia Motta, costretta a far ritorno in Italia a causa di un brutto infortunio.

L'arrivo di Gian Maria, però pare non sia andato giù all'ex tronista Claudio Sona, che in un post sui social si è scagliato contro di lui.

Claudio Sona e le accuse al nuovo naufrago

Claudio Sona ha raccontato cosa ha pensato quando ha visto Gian Maria Saianto nel ruolo di naufrago a L'isola dei famosi: "Chi non muore si rivede.

Questo è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra. Voleva a tutti i costi far parte di un reality, un programma televisivo e alla fine ce l'ha fatta".

Sona ha raccontato anche alcune vicissitudini avute con Sainato in passato: "Ha inventato storie sul mio conto, ma anche sugli altri. Ha inventato flirt e rilasciato dichiarazioni false. Però alla fine ha raggiunto il suo obiettivo".

Claudio Sona si è infine chiesto come mai chiamino questi personaggi che diffamano le persone, che vorrebbero distruggere la strada di alcuni e poi si ritrovano in questi programmi: "Vabbè poi sarò un po' pessimista, ma durerà poco comunque".

Chi è Gian Maria Sainato: curiosità e lavoro

Gian Maira Sainato è nato a Sapri nel 1995.

Dopo essersi diplomato in economia aziendale, si trasferisce a Milano per seguire la sua passione per la moda e nel 2012 inizia a lavorare come modello. Con più di mezzo di milione di follower su Instagram, ha capito le potenzialità dei social iniziando sin da subito a pubblicare i suoi shooting fotografici. Ama i dolci e viaggiare.

Spesso è stato opinionista nei salotti televisivi di Barbara d'Urso, in particolare Pomeriggio Cinque. Nel 2016 partecipa al docu-reality Riccanza, format di Mtv Italia che in quell'edizione vedeva tra i concorrenti anche Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Successivamente, archiviata l'esperienza in questo reality, ha sostenuto i provini per il Grande Fratello Vip, tuttavia le porte della casa più spiata d'Italia per lui, almeno al momento, non si sono ancora aperte.

Martedì 2 maggio è iniziata l'avventura di Sainato sulla spiaggia della Playa Tosta. Non resta che seguire la sua avventura all'Isola dei Famosi per scoprire come affronterà la sopravvivenza insieme agli altri naufraghi.