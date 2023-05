Marco Predolin è stato costretto ad abbandonare L'isola dei famosi a causa di alcuni problemi di salute. Dopo aver perso il televoto con Helena Prestes, il conduttore televisivo nei gironi scorsi è stato sottoposto a degli esami medici. Ilary Blasi ha comunicato il suo abbandono durante la diretta del 2 maggio. Sull'isola di Sant'Elena, al suo posto, permarrà l'eliminata di ieri sera: Nathaly Caldonazzo.

Il malessere di Predolin

Sull'isola di Sant'Elena Predolin aveva manifestato disagio per le condizioni di vita difficili e la mancanza di cibo, che stava iniziando a essere pesante da sopportare.

La produzione ha deciso di prelevarlo da l'isola per sottoporlo a delle visite mediche approfondite e verificare le sue condizioni di salute. Come dichiarato dal conduttore sui social, non è stato lui a scegliere di abbandonare il gioco: "La produzione, in seguito a esami del sangue, ha evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata".

Le conseguenze del ritiro di Predolin

“Mi dispiace molto per Marco - ha detto Ilary Blasi in diretta - Spero che si riprenda presto e che torni a sorridere. Lo saluto con affetto e gli faccio un grande in bocca al lupo”.

“Marco è stato un grande protagonista dell’Isola - ha commentato Vladimir Luxuria - Ha portato allegria e ironia nel gruppo.

Mi auguro che non sia niente di grave e che possa tornare a farci divertire”.

La partecipazione di Predolin L’isola dei famosi

Predolin aveva accettato la sfida del reality show come una prova di coraggio e una possibilità di riscatto dopo alcuni anni difficili. Aveva stretto delle amicizie con alcuni naufraghi, come Nathaly Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone, e delle "rivalità" con altri, come Corinne Cléry e Fiore Argento.

Il suo percorso su Playa Tosta si è interrotto dopo una settimana, quando è stato eliminato dal televoto con Helena Prestes e mandato sull'isola di Sant'Elena.

Predolin, con i suoi 72 anni, era uno dei concorrenti più maturi de L'Isola dei Famosi. Ha dimostrato una buona forma fisica e una grande voglia di mettersi alla prova.

Aveva anche cercato di coinvolgere i suoi compagni in delle attività ludiche e culturali, come la recitazione o la lettura.

“Per me l'Isola è stata una sfida con me stesso - aveva detto Predolin prima della partenza - Volevo dimostrare che posso ancora fare delle cose straordinarie e vivere delle emozioni forti. Volevo anche rilanciare la mia carriera dopo alcuni anni bui”.