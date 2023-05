Helena Prestes e Nikita Pelizon si sono dovute salutare: nel daytime de L'Isola dei Famosi, in onda mercoledì 24 maggio, i telespettatori hanno infatti assistito al rientro in Italia della vincitrice del Grande Fratello Vip 7 che era volata in Honduras per dare manforte all'amica.

Il momento del saluto è stato particolarmente toccante, con la Pretes a scoppiare in lacrime.

Il saluto di Helena

In occasione della sesta puntata de L'Isola dei Famosi, Helena ha ricevuto dunque una sorpresa: la sua amica Nikita Pelizon è volata in Honduras per darle supporto nelle fasi iniziali del gioco.

Dopo aver trascorso due giorni insieme su Playa Sant'Elena (Helena è stata eliminata e quindi si trova in esilio), le due ragazze si sono però dovute salutare. Nikita ha spronato l'amica a non mollare e a proseguire per la sua strada, nonostante le difficoltà incontrare nel duro Reality Show. Helena invece, parlando con gli autori ha riservato parole al miele per la fresca vincitrice del Grande Fratello Vip 7: "Voglio ringraziato questa vita, negli ultimi due anni. Mi ha portato Nikita, una persona che mi guarda negli occhi e mi conosce. Sa la parte più bella di me".

"Nikita è un'amica per la vita", Helena e Nikita sono costrette a salutarsi 🥺❤️‍🩹 #Isola pic.twitter.com/cZO0JOx30i — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 24, 2023

Helena e Nikita hanno partecipato a Pechino Express

Helena e Nikita sono molto legate: le due ragazze due anni fa avevano partecipato a Pechino Express fermandosi tra l'altro ad un passo dalla vittoria del reality show.

All'interno della casa del Grande Fratello Vip 7, Pelizon ha spesso parlato della sua amica: a un certo punto de programma, si era addirittura vociferato anche di un possibile ingresso di Helena nella casa di Cinecittà poi sfumato.

Dal canto suo, anche l'attuale concorrente de L'Isola dei Famosi ha più volte menzionato l'amica mostrando grande felicità al momento del suo arrivo.

Il commento di alcuni utenti del web

Il video del saluto tra Helena e Nikita è stato commentato da moltissimi telespettatori del reality show.

Su Twitter, un utente ha scritto: "Belle loro! E poi con Nikita, Helena ha lasciato andare quella parte da amazzone e dato spazio a quella tenerissima che ha". Un altro utente si è limitato a pubblicare un cuore.

Un ulteriore telespettatore invece ha commentato: "Nikita ha grande sensibilità ed è una ragazza generosa. Non ci vuole molto a capire Helena, se si ha apertura mentale e un briciolo di esperienza di vita. Nikita ce l'ha".

Tra i vari commenti, però, c'è stato anche un utente piuttosto polemico: "Helena non ha neanche riconosciuto Nikita al suo arrivo ma ora piange".