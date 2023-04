Helena Prestes è una concorrente della nuova edizione de L'isola dei famosi. Di origine brasiliana è una modella e aspirante attrice. È nota al pubblico televisivo per aver partecipato nel 2022, in coppia con Nikita Pelizon, a Pechino Express.

Quanti anni ha Helena Prestes? Carta d'identità

Nome e cognome: Helena Prestes

Luogo di nascita: San Paolo (Brasile)

Data di nascita: 16 luglio 1990

Età: 32 anni

Peso: sconosciuto

Altezza: un metro e 79 centimetri

Professione: modella

Segno zodiacale: Cancro

Cosa fa nella vita Helena Prestes?

In Brasile Helena Prestes ha giocato in una squadra di basket locale, ma il suo sogno è sempre stato quello di affermarsi nel mondo della moda.

Per questa ragione ha lasciato la carriera nel mondo della pallacanestro e intrapreso quella da modella. Inizia a girare per il mondo fino a quando si stabilisce in Italia. Col tempo inizia anche l'attività di stilista e di insegnante di yoga.

Debutta in televisione nel 2022, quando in coppia con Nikita Pelizon partecipa a Pechino Express. Insieme formano la coppia "Italia-Brasile". Per un soffio non riescono a raggiungere la finale: vengono eliminate durante la penultima puntata.

Le reazioni dei fan

Tra le varie reazioni all'annuncio di Helena Prestes come nuova concorrente a L'Isola dei Famosi ci sono quelle di alcuni personaggi famosi. "In bocca al lupo guapa", le scrive Elettra Lamborghini, mentre le supporter di Nikita assicurano: "La faremo arrivare fino alla fine".

Alcuni, invece, non nutrono una grande simpatia dopo la sua partecipazione a Pechino Express: "Sarà difficile farci cambiare idea dopo Pechino. Sleale, antipatica e con una punta di isteria. Sicuramente barerà anche alle prove sull'isola e poi giù a piangere".

Helena Prestes, il flirt con Antonino Spinalbese e altre curiosità

Nell'estate del 2022 Helena Prestes ha vissuto una breve storia d'amore con Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez nonché concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

In Brasile Helena Prestes è cresciuta in una zona molto povera della città di San Paolo, al confine con le favelas.

Ha due sorelle, Mariana e Liviah, quest'ultima è un attrice teatrale.

Arrivata a Milano ha adottato un cane di nome Amy.

Tutto quello che c'è da sapere

Il cast dei naufraghi de L'isola dei famosi 2023

Saranno in tutto 16 i naufraghi della nuova edizione de L'isola dei famosi, in onda dal 17 aprile su Canale 5. Sei di questi parteciperanno in coppia (Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone, Marco Mazzoli e Paolo Noise de Lo zoo di 105, e i Jalisse). Tra gli altri concorrenti spicca il nome di Cristina Scuccia [VIDEO], ovvero l'ex Suor Cristina vincitrice di X-Factor.

Pier Silvio Berlusconi avrebbe detto "no" al trash a L'isola

Secondo alcuni rumor, Pier Silvio Berlusconi sarebbe intervenuto in prima persona per fare delle modifiche sul cast de L'isola dei famosi, per evitare così una possibile svolta trash.