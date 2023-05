Gaffe per Mara Venier a Domenica In durante la diretta del 21 maggio. La conduttrice veneta si è resa protagonista di un episodio che non è passato inosservato agli occhi dei fan social della trasmissione, che tutte le domeniche appassiona una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori.

Durante l'intervista in studio con Massimiliano Ossini la conduttrice si è lasciata andare a una gaffe, ma pochi secondi dopo ha subito cercato di corregge il tiro e rimediare.

Gaffe e imbarazzo a Domenica In: ecco cosa ha detto Mara Venier a Ossini (Video)

Durante la puntata di Domenica In di questa settimana Mara Venier ha intervistato Massimiliano Ossini, protagonista di una stagione televisiva costellata da grandi successi tra Uno Mattina e Linea Bianca.

A un certo punto della chiacchierata, però, la presentatrice veneta si è resa protagonista di una gaffe che non è affatto passata inosservata.

"Mentre eravamo in pubblicità, il suo telefono continua a squillare. Hai messo il vibratore?", ha chiesto Mara a Ossini che, seppur imbarazzato, è andato avanti senza evidenziare la gaffe della conduttrice.

'Volevo dire la vibrazione', la gaffe di Mara Venier in diretta a Domenica In

Ad accorgersi del "pasticcio", però, è stata la stessa Venier, che pochi secondi dopo si è subito corretta tra le risate del pubblico in studio.

"No, la vibrazione. Cosa ho detto? Eh vabbè, è la stessa roba ragazzi", ha esclamato la presentatrice di Domenica In concedendosi una risata in studio.

Al di là della gaffe, sta per concludersi una stagione decisamente fortunata per Mara Venier dal punto di vista auditel. Mancano oramai poche settimane al gran finale di Domenica In 2023 e anche questa volta la trasmissione ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori di Rai 1.

Il successo di Domenica In con Mara Venier e la riconferma nella stagione 2023/2024

La media attuale del programma risulta essere superiore alla soglia dei 2,5 milioni spettaotir a settimana, con punte di share che toccano anche il 24% e superano il muro dei tre milioni e mezzo di spettatori, nonostante l'agguerrita concorrenza rappresentata da Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

Un grande risultato per la conduttrice veneta, che si conferma uno dei volti più amati dal pubblico della tv di Stato.

Forte del grande successo ottenuto con questa edizione, Domenica In si avvia verso la riconferma nella prossima stagione televisiva 2023/2024: il pubblico avrà modo di ritrovare Mara Venier con le sue interviste (e qualche piccola gaffe) nei pomeriggi festivi della rete ammiraglia.