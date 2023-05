Reduce dalla partecipazione ad Amici 22, Cricca si rimbocca le maniche e scende in campo dopo l'alluvione che ha messo in ginocchio l'Emilia Romagna.

Il cantante ha pubblicato sui social dei video che mostrano l'aiuto concreto che in questi giorni ha scelto di portare alle persone che stanno lottando per cercare di salvare abitazioni e ricordi dalla terribile ondata di maltempo che ha colpito la Romagna.

Un gesto nobile quello di Cricca, che in queste ore si è beccato anche i complimenti della sua prof Lorella Cuccarini.

Reduce da Amici 22, Cricca aiuta spalare il fango in Emilia Romagna dopo l'alluvione

Cricca è stato uno dei concorrenti più amati di questa ultima edizione del serale di Amici 22: il cantante è uscito di scena a poche settimane dalla finale dello show, ma è riuscito comunque a far breccia nel cuore di tante persone.

In queste ore, però, Cricca si è fatto notare non per la sua arte musicale, ma per un gesto di grande altruismo nei confronti delle persone che stanno facendo i conti con l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna.

Il cantante, originario di Riccione, ha scelto di scendere in campo in prima persone per aiutare le persone a spalare il fango.

Lorella Cuccarini orgogliosa di Cricca sui social (Video)

"Oggi siamo a Faenza, non si molla mai", ha scritto Cricca in una storia che ha condiviso in queste ore sul suo profilo ufficiale Instagram.

"Chiunque riuscisse a venire a dare una mano è molto ben accetto", ha aggiunto ancora Cricca in un'altra storia che ha condiviso sui social.

Un gesto nobile che ha spinto la sua ex prof Lorella Cuccarini a esporsi pubblicamente per lui, esaltando il ragazzo per l'iniziativa intrapresa dopo l'esperienza vissuta nella scuola di Amici 22.

"Grande Cricca. Un abbraccio a tutti", sono state le parole della prof Cuccarini per l'allievo.

Il gesto di Cricca conquista i fan del cantante nato ad Amici 22

Un gesto che ha particolarmente emozionato anche i fan di Cricca, che in queste ore hanno subito sottolineato il fatto che il ragazzo sia riuscito a dimostrare ancora una volta di avere un cuore d'oro, dato che si è messo subito a servizio delle persone che in questo momento hanno bisogno di un aiuto concreto per cercare di riprendere in mano le redini della loro vita dopo l'alluvione.

Intanto Cricca si prepara a tornare al più presto anche sulla scena musicale italiana: questa estate sarà uno degli ospiti delle varie puntate di Battiti Live, lo show itinerante di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, che anche quest'anno farà il giro della Puglia.