Micol Incorvaia è tornata a parlare della vicenda del corriere che l'ha svegliata alle ore 9:30 del mattino. Nel rispondere alla domanda di una fan su Instagram, la giovane ha spiegato di avere riso sulla satira fatta da Rosario Fiorello e Luciana Littizzetto anche se non ha gradito alcune cose. Tuttavia, Micol ha avuto da ridire sulle persone che l'hanno insultata senza neanche leggere cosa fosse realmente accaduto.

Micol rompe il silenzio

Il 2 maggio, Micol Incorvaia ha attivato la funzione domande su Instagram e tra i vari utenti una ragazza ha chiesto: "Cosa ne pensi della questione corriere?

Per me è follia". La diretta interessata anziché glissare ha deciso di fornire la propria opinione: "Ti dico che ho riso. Per quanto certe uscite non fossero di buon gusto". Tuttavia, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 non ha nascosto di esserci rimasta male per alcuni giudizi: "Quello che mi ha fatto ridere di meno è stata la disinformazione", spiegando che sono state dette delle cattiverie sul suo conto solamente perché alcuni non si sono documentati su quanto sia realmente accaduto.

A tal proposito Micol Incorvaia ha ribadito che in quel video il suo tono di voce era ironico. Inoltre in quel momento era da poco terminata la sua esperienza nella casa di Cinecittà, quindi stava riprendendo in mano la sua quotidianità dopo mesi di ritmi sfalsati.

"Per la satira ho riso, per quanto alcune uscite non fossero di buon gusto. Quello che mi ha fatto meno ridere è la disinformazione e come la disinformazione possa generare cattiveria."

QUANTA VERITA' MICOL 👏#incorvassi pic.twitter.com/CTQfJ9wd7z — Sandy 🍿 (@Sandy___8) May 2, 2023

Che cosa aveva detto Fiorello su Micol

Rosario Fiorello è stato tra i primi che ha deciso di commentare la vicenda legata a Micol Incorvaia: lo showman ha spiegato che non poteva non rendere partecipi gli ascoltatori di Viva Rai2 di quanto stava accadendo.

In merito all'episodio polemico Fiorello con sarcasmo si è chiesto quale sia il lavoro di Micol nella vita: "Alle 9:30 tu non puoi svegliare una povera…Che lavoro fa? Ex concorrente del Grande Fratello Vip. Perché lei è vip”. In merito alla popolarità dell'ex gieffina, lo showman ha lanciato un ulteriore frecciatina: "È sorella di un'altra Incorvaia che sta con il figlio di Eleonora Giorgi.

Il "vippismo" parte da Eleonora Giorgi che si è sposata con Massimo Ciavarro".

Il commento di Littizzetto

A seguire, domenica 30 aprile anche Luciana Littizzetto si è occupata di Micol Incorvaia: "Fai quei tre passi dalla branda, al citofono. Era stremata dai selfie, capisci che sei scossa".

In una lettera ideale scritta a nome del corriere, la comica ha commentato con sarcasmo la popolarità di Micol, precisando che è sorella di Clizia Incorvaia e cognata di Paolo Ciavarro. Infine sempre con ironia pungente Littizzetto ha chiuso la lettera con testuali parole indirizzate all'ex gieffina: "Vorrei scriverti di più ma devo fare 18 consegne in un quarto d'ora".