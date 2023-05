Il Grande Fratello Vip 7 è terminato da alcune settimane ma gli ex concorrenti continuano ad essere al centro del Gossip come Oriana Marzoli. L'influencer sudamericana su TikTok ha postato una frecciatina sostenendo che qualcuno che ha parlato per mesi male di lei avrebbe voluto salutarla. Non è chiaro a chi sia indirizzata la stoccata, poiché Oriana ha preferito non menzionare nessuno.

Il gesto di Oriana

All'interno della casa di Cinecittà Oriana Marzoli ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Terminato il Grande Fratello Vip 7 la 31enne continua ad essere sé stessa senza filtri, tanto che nella giornata di martedì 2 maggio l'ex gieffina ha lanciato una stoccata su un noto social: "Quando sparlano di te per mesi e dopo vogliono salutarti".

Al momento non è dato sapere a chi sia riferita la stoccata di Oriana, poiché ha preferito non menzionare nessuno in particolare. Non è escluso che la diretta interessata abbia voluto punzecchiare qualche suo follower che durante il percorso nella casa l'ha criticata e ora vorrebbe una sua attenzione. Tuttavia, sui social i fan della 31enne sono in visibilio per il gesto della loro beniamina.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: la situazione

Archiviata la frecciatina di Oriana Marzoli, come prosegue la storia con Daniele Dal Moro? La coppia è tornata il 2 maggio da Madrid dove ha trascorso alcuni giorni.

I due ex gieffini oltre a visitare Madrid (luogo dove vive la 31enne), hanno partecipato ad un famoso festival di musica elettronica.

Stando alle varie stories pubblicate dai fan e dagli stessi Oriana e Daniele, i due sono apparsi molto affiatati. In uno degli scatti pubblicati da Giaele De Donà (presente anche lei al festival con il marito Brad), la coppia si è scambiata un bacio appassionato nel privee di Elrow.

I progetti di lavoro dell'ex gieffina

Dopo il Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli ha rivelato in un'intervista che vorrebbe lavorare in Italia in modo da rimanere vicina al suo fidanzato Daniele Dal Moro e ai suoi amici.

Per il momento la giovane ha creato una collezione di costumi, come accaduto negli anni passati per altre concorrenti del reality show. Inoltre ha preso parte ad alcuneserate in discoteca. Oriana ha prestato il suo volto anche ad un noto brand di accessori ed è stata chiamata dalla produzione di Supervivientes (Isola dei Famosi iberica) per ricoprire il ruolo di opinionista.

In merito a quest'ultima proposta di lavoro, però, Marzoli ha preferito declinare l'invito.

A giugno invece, a Milano ci sarà la presentazione dei suoi costumi presso un noto negozi situato nel centro. Nonostante il Grande Fratello Vip sia terminato da settimane, Oriana Marzoli continua ad essere al centro dei riflettori.