Quali sono le novità dei palinsesti Mediaset per la stagione tv 2023/2024? Alcune novità potrebbero riguardare Barbara D'Urso, volto storico della fascia del pomeriggio di Canale 5, dato che la conduttrice potrebbe essere in uscita dall'azienda.

Nessun dubbio, invece, sul ritorno in scena di Maria De Filippi che, anche il prossimo anno, sarà al timone delle sue trasmissioni.

Barbara d'Urso a rischio uscita da Pomeriggio 5

Nel dettaglio, per i palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva, si vocifera che Barbara d'Urso possa non tornare al timone di Pomeriggio 5.

Complici anche gli ascolti in calo registrati dalla trasmissione durante tutta la prima parte di questa attuale stagione televisiva, Mediaset potrebbe puntare su una serie di cambiamenti legati al talk show feriale condotto attualmente dalla presentatrice partenopea.

Per Barbara d'Urso si vocifera che potrebbe essersi addirittura un passaggio in Rai: in queste settimane, infatti, si è parlato di un possibile approdo nel cast della giuria di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci, in onda da ottobre in poi. Ancora non ci sono comunque conferme di nessun tipo.

Federica Panicucci potrebbe lasciare Mattino 5, nessun dubbio su De Filippi: palinsesti Mediaset 2023/2024

Potrebbero esserci delle novità anche per Federica Panicucci, attualmente al timone di Mattino 5 e Back to school in onda su Italia 1.

Dalla prossima stagione televisiva 2023/2024, la conduttrice potrebbe lasciare la guida di Mattino 5 nelle mani di Francesco Vecchi e concentrarsi solo ed esclusivamente a una serie di impegni in prime time per le reti del Biscione.

Situazione differente, invece, per Maria De Filippi: la "regina" degli ascolti di Canale 5 non sarebbe minimamente in dubbio per la prossima stagione televisiva Mediaset.

La conduttrice di Uomini e donne e Amici 22 è confermatissima sia in prime time che in daytime, con tutte le sue seguitissime trasmissioni che anche quest'anno hanno registrato ottimi ascolti.

Confermatissima Maria De Filippi: palinsesti Mediaset 2023/2024

Maria De Filippi, quindi, da settembre riprenderà l'appuntamento con Uomini e donne nel daytime feriale di Canale 5, dopodiché di domenica sarà al timone del pomeridiano di Amici 23.

Al sabato sera, in prime time, ritornerà a vestire i panni di giurata a Tu si que vales e, successivamente, riprenderà la conduzione di C'è posta per te, fino ad arrivare all'impegno col serale di Amici che, come da tradizione, andrà a chiudere la stagione televisiva della presentatrice.