Barbara d'Urso potrebbe lasciare Mediaset nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024. È questa la clamorosa indiscrezione legata al futuro professionale della conduttrice partenopea, attualmente al timone di Pomeriggio 5, in onda dal lunedì al venerdì nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Complice una foto sui social, in cui si è mostrata al fianco del noto manager dei vip Lucio Presta, sono emerse dei retroscena su quelli che potrebbero essere i prossimi impegni della conduttrice nella prossima stagione televisiva.

Mediaset, Barbara d'Urso potrebbe lasciare l'azienda e Pomeriggio 5

Nel dettaglio, Barbara D'Urso non sta vivendo un momento d'oro dal punto di vista professionale: l'appuntamento con Pomeriggio 5, quest'anno, non è mai riuscito ad avere la meglio nella gara ascolti contro La Vita in diretta di Alberto Matano e come se non bastasse, il suo spettacolo teatrale non ha ottenuto il successo sperato (sarebbero state cancellate ben dieci date).

Come svelato dal magazine The Pipol, in vista della prossima stagione televisiva 2023/2024, la conduttrice partenopea potrebbe dare una svolta importante alla sua carriera.

Si vocifera, infatti, che il suo futuro professionale possa essere lontano dall'azienda guidata attualmente da Pier Silvio Berlusconi.

Le voci dell'addio di Barbara d'Urso a Mediaset e possibile trasloco in Rai

Cancellati i suoi appuntamenti in prime time, Barbara d'Urso non ha avuto la possibilità di condurre nuovi show serali e questo ridimensionamento, potrebbe portarla a valutare nuove offerte in Rai.

A quanto pare, infatti, l'ex padrona di casa del Grande Fratello avrebbe svelato ad alcune amiche di vecchia data, che il suo sogno sarebbe quello di poter affiancare Alberto Matano alla conduzione de La vita in diretta, il talk show pomeridiano di Rai 1 che tutti i giorni riesce ad avere la meglio nella gara ascolti contro il suo Pomeriggio 5.

E ancora, sembrerebbe che la d'Urso sarebbe pronta a mettersi in gioco anche nella fascia del primo pomeriggio, nel caso in cui dovesse essere "fatta fuori" Serena Bortone dal suo talk show Oggi è un altro giorno.

Ballando con le stelle 2023, Barbara d'Urso nel cast dello show di Rai 1?

Ma non è finita qui, perché sembrerebbe che il passaggio di Barbara d'Urso in Rai potrebbe avvenire con un programma di grande successo del sabato sera.

Trattasi di Ballando con le Stelle, la cui messa in onda è confermata nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024.

E, a tal proposito, Barbara d'Urso potrebbe mettersi in gioco come concorrente dello show condotto da Milly Carlucci oppure potrebbe entrare a far parte della giuria.