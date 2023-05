L'appuntamento con Temptation Island 2023 sta per tornare in onda su Canale 5. Dopo una stagione di pausa, il reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi ritornerà in onda nella fascia di prime time con una nuova edizione che si preannuncia già attesissima.

Nuove coppie si metteranno alla prova per cercare di superare il "pericolo" delle tentazioni e nel cast di questa edizione potrebbe esserci spazio anche per ex volti provenienti dal mondo di Uomini e donne.

Il ritorno di Temptation Island in tv: il reality show da giugno in prima serata su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Temptation Island 2023 è confermato nella fascia di prime time della rete ammiraglia Mediaset per questa estate.

Il reality show, condotto sempre da Filippo Bisciglia, erediterà la serata del lunedì al termine dell'Isola dei famosi, l'altro reality show di Canale 5 attualmente condotto da Ilary Blasi.

Nuove coppie si metteranno in gioco per cercare di superare la prova delle tentazioni e, come svelato da Lorenzo Pugnaloni sui social, potrebbe esserci spazio anche per l'arrivo di alcuni volti noti al pubblico della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Ex corteggiatori di Uomini e donne in lizza per Temptation Island

"Tra i tentatori e le tentatrici potremmo trovare qualche ex corteggiatore o corteggiatrice", ha svelato Pugnaloni sui social.

E quindi, come è già successo con le edizioni precedenti del reality show Mediaset, alcuni ex volti di Uomini e donne potrebbero rimettersi in gioco come tentatori e provare così a creare zizzania tra le coppie che accetteranno di mettersi alla prova in questa nuova attesissima stagione del reality show Mediaset.

"Le coppie tutte non conosciute", ha aggiunto ancora l'esperto di gossip sul cast di questa nuova edizione di Temptation Island.

Nessuna coppia famosa a Temptation Island 2023

Per quest'anno, quindi, si metteranno alla prova solo coppie non famose e questo vuol dire che non dovrebbe esserci spazio per quelle nate nel corso dell'ultima edizione di Uomini e donne e del Grande Fratello Vip 7.

In tanti, infatti, avevano sperato che la produzione potesse puntare su coppie già note al pubblico, come nel caso di quella composta da Carola e Federico, nata quest'anno all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Qualcun altro, invece, aveva sperato di vedere in gara la coppia dei "Donnalisi", composta da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, nata quest'anno durante la settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Per scoprire il cast "nip" di Temptation Island, quindi, bisognerà attendere la prima puntata di questa edizione.