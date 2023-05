Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, meglio conosciuta in patria col titolo originale Sturm der Liebe. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 14 al 20 maggio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dubbi di Robert sulla gravidanza di Ariane, sul riavvicinamento di quest'ultima ad Erik, sulle macchinazioni di Costanze per costringere Josie a confessare i suoi veri sentimenti, sull'incontro fra Merle e Gerry e sulla decisione di Robert di restituire al padre ciò che gli è stato tolto.

Cornelia aiuta Robert

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Robert sarà così deluso dalle menzogne di Ariane da mettere in dubbio anche l'esistenza della sua gravidanza. Cornelia capirà le difficoltà del Saalfeld e gli consiglierà di riavvicinarsi a Kalenberg per il bene del bambino. A quel punto, Ariane si convincerà di poter riconquistare il suo amato. Erik la sosterrà dopo la rottura con Robert, finendo per scoprire qualcosa di inaspettato che gli farà capire che non è incinta. Intuendo di essere stata smascherata dal Vogt, Kalenberg si riavvicinerà a lui e gli farà credere di non aver mai smesso di amarlo e di aver utilizzato Robert solo per vendicarsi di Christoph. Erik non crederà alle parole della ex, ma cambierà idea quando quest'ultima lo sosterrà di fronte agli altri azionisti del Furstenhof.

Costanze non crede a Josie

Costanze chiederà insistentemente a Josie di portare Gerry ad un'uscita a quattro con lei e Paul, nel tentativo di smascherare la loro finta storia d'amore. Notando le continue provocazioni di Costanze nei confronti di Josie, Gerry cercherà di aiutare quest'ultima, facendole una bellissima dichiarazione d'amore.

In realtà il giovane reciterà soltanto le parole d'amore che avrebbe voluto dedicare a Shirin. Più tardi, Gerry incontrerà per caso Merle, un ospite del Furstenhof alla ricerca del suo cavallo. Vedendola in difficoltà, il giovane si offrirà di aiutarla trascorrendo con lei diverse ore piacevoli. Nel corso della loro escursione, Gerry scoprirà che Merle sta pernottando al Furstenhof per sfuggire alla vita frenetica della città.

Per questo motivo deciderà di portarla ad un'escursione in montagna, facendo colpo su di lei.

Alfons e Hildegard saranno costretti a gestire un vicino alquanto rumoroso. Più tardi, Soonbichler consiglierà ad Andrè di aiutare Josie ad avvicinarsi all'arte della cioccolateria. Lo chef prenderà di buon grado il consiglio della collega, fino a quando non scoprirà di poter utilizzare i fondi per qualcos'altro. Nel frattempo, Josie inizierà ad allenare il proprio palato a riconoscere i vari chicchi di cacao ad occhi chiusi, fino a quando non si ritroverà di fronte Paul. Robert porterà Werner dal notaio per restituirgli le sue azioni. Ariane chiederà ad Erik di impedire che questo accada, senza però riuscirci.