Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 dal 15 al 21 maggio saranno, come sempre, ricche di colpi di scena e di spunti interessanti. In particolare, Gaffur si convincerà del fatto che Cetin sia la persona giusta per Gulten mentre Demir verrà accostato all'omicidio di Ercument. Andiamo ora a scoprire nel dettaglio che cosa accadrà ai vari protagonisti della seguitissima soap opera turca.

Terra amara, anticipazioni: Gaffur si ricrede su Gulten e Cetin

Mujgan sarà sempre più gelosa di Zuleyha, la dottoressa si recherà nel giardino degli Yaman e accuserà apertamente l'ex sarta di incontrare di nascosto suo marito.

Intanto Behice farà innervosire non poco Nazire che reagirà agli atteggiamenti da padrona che la donna dimostrerà di tenere nei confronti di Fekeli, suscitando anche la gelosia di Hunkar.

Gaffur, almeno inizialmente, non riuscirà a digerire il rapporto tra Gulten e Cetin e, dopo averli visti insieme, non sarà in grado di controllare la sua collera. L'uomo avrà come obiettivo quello di contrastare il loro matrimonio, anche se il racconto di Saniye sulla violenza subita dalla sorella ad opera di Ercument cambierà tutte le carte in tavola.

Nel frattempo, un uomo di nome Eyup si accuserà dell'omicidio di Cengaver, Yilmaz non crederà però a questa versione dei fatti e si recherà in carcere per vederci chiaro e parlare con il presunto colpevole.

Dopo questa visita, Eyup chiederà a Hatip di aumentare di quattro volte la sua offerta per confermare di essere lui l'omicida.

Mujgan rifiuterà il supporto di uno psichiatra nonostante il suo comportamento nei confronti del rapporto tra Yilmaz e Zuleyha stia diventando sempre più fuori controllo.

Gaffur deciderà di invitare a cena fuori Cetin per conoscere meglio il ragazzo e raccontargli la sua storia e quella della sorella.

Dopo aver finito di ascoltare tutto, Cetin prometterà a Gaffur di proteggere Gulten e di lottare per la sua felicità. L'uomo non potrà fare altro che apprezzare quelle parole e confidare nella promesse del giovane.

Terra Amara: Demir accusato di aver ucciso Ercument

Una importante donazione da parte di Fekeli ha permesso che una nuova scuola elementare venisse inaugurata, questa porterà il nome di Behice e tale decisione non farà altro che mandare su tutte le furie Hunkar.

Quest'ultima sembrerà ferma nel rompere definitivamente ogni tipo di rapporto con Fekeli.

Julide riceverà una missiva anonima che accuserà Demir di aver assassinato Ercument, per difendersi l'uomo minaccerà di rivelare la verità, vale a dire che l'assassino non sia altri che Yilmaz.

Hunkar e Fekeli si convinceranno del fatto che la lettera si stata mandata da Behice, anche se la donna mostrerà grande tranquillità rispetto alle accuse che le verranno rivolte.

Nel frattempo Mujgan riprenderà con la telecamera una conversazione Yilmaz e Zuleyha, l'uomo spiegherà in maniera chiara e netta cosa è realmente accaduto a Ercument. Gaffur sarà veramente felice perché Uzum lo chiamerà per la prima volta papà.

Nonostante tutto, però, le voci più insistenti saranno quelle che coinvolgeranno Demir nell'uccisione di Ercument, il motivo risalirebbe ad un abuso dell'uomo nei confronti di Zuleyha. Questi nuovi pettegolezzi costringeranno la procura a riaprire il caso, verranno così interrogati Hunkar, Zuleyha, Gaffur e Saniye.

Hunkar convincerà Demir ad incontrare Fekeli e Yilmaz per trovare una soluzione insieme, nel frattempo Eyup minaccerà ancora Hatip di rivelare tutto sulla morte di Cengaver nel caso che l'uomo non rispettasse la scadenza relativamente ai soldi promessi. Sentitosi braccato, Hatip deciderà di far pugnalare Eyup in prigione, l'idea di Yilmaz sarà che in tutto ciò ci sia di mezzo Demir.