L'appuntamento con Terra Amara non durerà per sempre su Canale 5. La soap opera del pomeriggio, che tutti i giorni appassiona una media di quasi tre milioni di fedelissimi telespettatori, chiuderà i battenti con la quarta e ultima stagione.

I fan della soap opera che, in questi mesi, si sono appassionati alle vicende dei vari abitanti di Cukurova, dovranno prepararsi a salutare per sempre i loro beniamini, dato che non siamo di fronte alla nuova "Beautiful", la soap americana che va in onda ininterrottamente da quasi trent'anni.

La soap opera Terra Amara chiude i battenti con la quarta stagione

Nel dettaglio, l'appuntamento quotidiano con Terra Amara continua a essere uno dei più seguiti nella fascia del pomeriggio itaiano.

Con una media che oscilla tra i 2.6 e i 2.9 milioni di spettatori fissi al giorno, la soap con protagonisti Yilmaz e Zuleyha riesce a vincere nella gara ascolti del pomeriggio, battendo nettamente gli ascolti di Oggi è un altro giorno.

Nella stessa fascia oraria, il talk show condotto da Serena Bortone su Rai 1, si ferma a una media di circa 1,6 milioni di spettatori al giorno, pari al 12-13% di share, contro il 21-23% registrato dalla soap opera turca di Canale 5.

Insomma, un grande successo per Terra Amara che tuttavia non durerà per sempre e "ben presto" chiuderà i battenti definitivamente.

Quando chiude Terra Amara su Canale 5

Sì, perché in Turchia sono state realizzate solo quattro stagioni della soap: attualmente, in Italia, siamo arrivati quasi al finale della seconda stagione.

Di conseguenza, mancano ancora due stagioni da vedere dopodiché il pubblico di Canale 5 dovrà prepararsi a dire addio per sempre a questo prodotto.

L'appuntamento con Terra Amara saluterà per sempre il suo affezionatissimo pubblico nel corso della stagione televisiva 2024, quando verranno trasmesse le puntate conclusive della quarta stagione, dopodiché calerà definitivamente il sipario sulla soap.

Zuleyha perde le staffe contro Demir: anticipazioni Terra Amara

In attesa di vedere il finale di sempre della soap in tv, le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda nel corso dell'estate su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alle vicende di Zuleyha.

La donna, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con la perfidia di suo marito Demir: l'uomo non si farà scrupoli a privarla del bene più grande che ha, i suoi figli.

Di conseguenza, Zuleyha verrà allontanata da Adnan e Leyla e si ritroverà a perdere le staffe e il pieno controllo della situazione, al punto da mettere a repentaglio la vita di suo marito, colpendolo con una pistola con la quale vorrebbe farlo fuori definitivamente.