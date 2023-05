A Terra amara i colpi di scena non mancano mai e le anticipazioni della settimana dal 29 maggio al 4 giugno annunciano delle puntate imperdibili. Le vite dei protagonisti di Cukurova cambieranno radicalmente dopo il nastro che Mujgan ha mandato a Demir: nulla sarà come prima. Ci sarà preoccupazione per Zuleyha, che sarà così disperata senza i suoi figli da tentare di darsi fuoco, mentre Hunkar inizierà a cambiare in positivo nei confronti della nuora. Le novità non finiranno qui perché, a casa Akkaya, Mujgan e Yilmaz non riusciranno più a capirsi e la donna si preparerà a fuggire con il figlio in America.

Spoiler Terra amara: Demir spietato con Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara per la settimana dal 29 maggio al 4 giugno raccontano che a Villa Yaman ci sarà molta tensione dopo che Demir porterà Zuleyha nel bosco, lasciando intendere di volerla giustiziare. L'imprenditore sarà fuori di sé, ma non riuscirà a premere il grilletto contro la moglie, che sarà comunque ferita e abbandonata dal marito. Hunkar, Fekeli e gli altri saranno in ansia per le sorti della donna e non riusciranno a trovarla da nessuna parte, per questo penseranno al peggio. Presi dalla preoccupazione perderanno di vista Uzum e Adnan, che si allontaneranno facendo pensare a un rapimento.

Spoiler settimana dal 29 giugno al 4 giugno: Zuleyha sola e senza casa

Nelle puntate di Terra amara della settimana dal 29 al 4 maggio i bambini verranno trovati sani e salvi, e quando faranno ritorno alla tenuta si festeggerà. Durante quel momento di gioia arriverà Zuleyha, che dopo aver trascorso la notte nel bosco riuscirà a tornare a casa malgrado le ferite.

La donna correrà incontro ai figli, ma quando Demir la vedrà andrà su tutte le furie e la caccerà in malo modo, ripudiandola. Zuleyha si ritroverà sola e senza figli a vagare per il villaggio e verrà accolta prima da Sermin e poi dagli operai delle baracche. Quando il signor Yaman verrà a saperlo, impedirà ai dipendenti di aiutare la moglie, minacciandoli.

Fekeli salverà Zuleyha, Mujgan fuggirà con Kerem Ali

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha sarà disperata e questo farà preoccupare Hunkar, che le farà rivedere i figli. Il momento di tregua, tuttavia, durerà molto poco, perché all'arrivo di Demir dovrà separarsene nuovamente. Disperata per la falsa accusa di tradimento e la lontananza dei figli, Zuleyha tenterà di darsi fuoco nella piazza della città gridando la sua innocenza. Fortunatamente Fekeli riuscirà a intervenire in tempo e dopo aver salvato Zuleyha la ospiterà a casa sua. La notizia arriverà anche a Villa Yaman e Demir correrà a riprendersi la moglie. Nel frattempo Mujgan penserà di lasciare Yilmaz prendendo suo figlio e fuggendo in America. L'uomo farà di tutto per rintracciare la moglie a Istanbul prima del volo, ma verrà arrestato per furto.