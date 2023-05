In Terra Amara la morte di Hünkar sconvolgerà gli equilibri, già abbastanza precari, della famiglia Yaman. La notizia della sua dipartita arriverà come un fulmine a ciel sereno e nessun riuscirà a immaginare come sarà il futuro senza di lei: il pilastro di Çukurova. Un brutto colpo per tutti, soprattutto per Demir, che avrà anche modo di rivivere le ultime parole che la madre gli ha dedicato prima di morire.

Hünkar e Demir: così diversi, ma così vicini

In Terra amara uno dei momenti più difficili si vivrà sicuramente con la morte di Hünkar Yaman.

La donna morirà per mano di Behice, lasciando un vuoto difficile da colmare. Il destino vorrà che sarà proprio Demir a trovare la madre priva di vita tra i cespugli delle rovine di Çukurova: sarà un operaio a dirgli che in quella zona è stato rinvenuto un fazzoletto appartenente alla signora.

Il cuore del giovane andrà in mille pezzi: nonostante tutti i problemi avuti di recente a causa di Sevda o della sua relazione con Fekeli, hanno sempre avuto un rapporto molto intenso, anche per via del loro carattere distante, ma allo stesso tempo molto forte.

Hünkar, la cattiva dal cuore d'oro

Hünkar ha sempre fatto di tutto per rendere la vita di Demir migliore, al costo di rovinare quella degli altri, come ha fatto con Züleyha, che l'ha costretta a sposarlo.

Nonostante abbia debuttato in Terra amara nel ruolo di "cattiva", episodio dopo episodio è riuscita a farsi amare e a diventare uno dei personaggi preferiti.

Le verrà dato il giusto addio e Demir deciderà di farle trascorrere gli ultimi attimi prima della sepoltura nella sua casa. La prenderà dalle rovine e la porterà in braccio nella sua stanza, e proprio in quell'istante risuoneranno nella mente del giovane le ultime parole che la madre gli ha dedicato.

Le ultime parole di Hünkar

"Demir ci siamo fatti del male tante volte, ma più ci 'colpivamo', più diventavamo forti", inizieranno così le ultime parole che Hünkar dedicherà al suo Demir. "A volte non ci capivamo, ma sai perfettamente che per te ho rinunciato a molte cose e l'ho fatto solo per un motivo: sei ciò che ho amato di più", continuerà Hünkar nel suo saluto al figlio.

La donna ricorderà di avergli dedicato ogni attimo della sua vita, dando sempre il massimo, ma forse si è pentita solo di una cosa: "È stato un errore cercare di scegliere il proprio destino".

Evidentemente la donna faceva riferimento al matrimonio forzato tra Demir e Züleyha, che non ha veramente reso felice nessuno dei due. Per Demir e la grande famiglia allargata degli Yaman sarà difficile superare la morte di Hünkar, ma sicuramente farà di tutto per vendicarla: questo è quello che la madre si merita.