Prosegue in grande successo di Terra amara la soap opera turca in onda su Canale 5 e che ha stregato il pubblico Mediaset. Nelle prossime puntate Zuleyha dovrà stare molto attenta perché Betul e Adulkadir trameranno contro di lei per mettere le mani sull'azienda Yaman e non solo. Intanto, Mehmet Kara ammetterà di essere innamorato della bella Altun, nonostante continui a nascondere la sua vera identità a Zuleyha. A indagare su di lui sarà Fekeli, che pagherà con la vita la sua ossessione.

Terra amara anticipazioni nuove puntate: Zuleya è in pericolo di vita

Le anticipazioni di Terra Amara svelano che nei prossimi episodi che andranno in onda su Canale 5 Betül e Abdülkadir si renderanno conto del grande potere che Mehmet potrebbe avere all'interno della grande azienda Yaman. I due stringeranno una pericolosa alleanza per arrivare a prendere tutte le quote ma, per riuscirci, occorre raggiungere un preciso obiettivo: liberarsi di Züleyha.

Peccato che Mehemet non possa fare al caso loro, visto che non si metterebbe mai contro la bella Altun: in realtà, è perdutamente innamorato di lei. Ma non solo: l'uomo minaccerà Abdülkadir dicendogli di non osare fare del male a Zuleyha, se non vuole incorrere in guai seri.

Terra amara trame: che fine ha fatto Demir?

Nonostante gli avvertimenti, Abdülkadir vuole l'azienda Yaman e dunque è disposto a tutto, anche a uccidere Zuleyha.

Nel frattempo, in città si diffonde a macchia d'olio il pettegolezzo sulla storia d'amore tra Fikret e Betül.

Zuleyha ha intenzione di divorziare dopo aver scoperto l'ennesimo segreto nascosto nel passato di suo marito, ma c'è un grande problema: Demir è scomparso nel nulla e nessuno sa dove possa essere.

La vendetta di Abdulkadir nei nuovi episodi di Terra amara

Nei prossimi episodi si verrà a sapere che la famiglia di Abdülkadir è morta a causa di Adnan Yaman ed è proprio per questo motivo che l'uomo vuole vendicarsi, mettendo le sue grinfie in primis sulla povera Zuleyha.

Il perfido Abdülkadir, desideroso di distruggere gli Yaman, ricatterà Betul: se non riuscirà ad appropriarsi delle terre che ha chiesto, per lei saranno guai seri.

Nel frattempo, in città arriverà il padre di Umit per chiedere la sua autopsia.

I risultati saranno a dir poco sorprendenti: il medico legale appurerà che Umit ha perso la vita a causa di un proiettile. Il principale sospettato è il suo amante Demir che, tuttavia, risulta disperso. La polizia, tuttavia, inserirà nel registro degli indagati anche Zuleyha.

Si ricorda che ogni puntata della soap opera turca in onda su Canale 5 Terra amara può essere rivista anche in replica accedendo al portale Mediaset Infinity.