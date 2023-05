Cresce la tensione nelle nuove puntate di Tempesta d'amore in onda su Rete 4. Dopo che Robert verrà a sapere degli inganni di Ariane, non perderà tempo ad allontanarla per sempre. Il suo cuore è sempre appartenuto a Lia, che scoprirà non essere sua sorella. I due giureranno vendetta contro Kalemberg che, in seguito alle sue malefatte, finirà in prigione. Anche nella sua cella Ariane mediterà un piano per uscire di prigione e farla pagare cara a Christoph, colui che riuscirà a smascherare le sue macchinazioni. Ebbene ci riuscirà: nel giro di poco tempo Kalemberg sarà a piede libero e non passerà molto tempo prima che si trovi faccia a faccia con Lia, che perderà completamente il controllo.

Tempesta d'amore prossime puntate, Ariane finisce in carcere

Le anticipazioni di Tempesta d'amore svelano che Christoph riuscirà a far parlare Ariane, che sarà costretta ad ammettere di aver sempre mentito, ma non solo. Verrà a galla anche la verità sui risultati del primo test del Dna che ha dimostrato la consanguineità tra Robert e Lia. Ariane verrà arrestata con l'accusa di aver tentato di uccidere il suo ex marito.

Kalemberg mediterà vendetta e riuscirà a incastrare Christoph, una volta che entrerà in possesso del computer dell'hotel, ma una mossa inaspettata del suo eterno rivale la metterà con le spalle al muro.

Per evitare di finire in carcere a sua volta, Christoph inietterà il siero della verità ad Ariane che ammetterà di non avere altre prove che lo incriminano.

Cosa succederà dopo che Ariane e Lia si troveranno faccia a faccia?

Tempesta d'amore nuove trame: Lia uccide Ariane?

Dopo che nelle puntate di Tempesta d'amore Lia e Robert scopriranno di non essere fratelli, la situazione prenderà una piega interessante. Cornelia sarà ossessionata dalla possibilità che Kalemberg possa ancora farle del male e quando si presenterà l'occasione perderà il controllo.

Quando Lia si troverà davanti Ariane sarà sul punto di investirla con la sua macchina. Per fortuna, all'ultimo momento, tornerà in sé e si renderà conto di essere stata sul punto di commettere una follia.

Tempesta d'amore, Robert e Lia vivono la loro storia d'amore segreta

Ariane coglierà l'occasione al volo per minacciare Lia: se non starà alle sue condizioni, la denuncerà alla polizia per aver tentato di toglierle la vita.

Robert cercherà di tranquillizzare la sua amata, promettendole di trovare una soluzione per metterla al riparo dalle angherie di Kalemberg. Tuttavia, almeno per il momento, le dirà che è meglio vivere la loro relazione in gran segreto, almeno fino a che Ariane sarà un pericolo.

Tempesta d'amore è disponibile su Mediaset Infinity, con le puntate andate già in onda su Rete 4, in modalità on demand.